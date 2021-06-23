Потоп в Крыму
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Ливни с градом в Крыму: МЧС призвало готовиться к шторму
фото © Новости Крыма
С вечера 23 и на протяжении 24 июня на территории Крыма ожидают ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе МЧС по РК.
«Во второй половине дня и до конца суток 23 июня, в течение суток 24 июня в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с», - говорится в сообщении.
В ведомстве предупредили о возможных подтоплениях, авариях на объектах энергетики и ЖКХ, вероятных нарушениях транспортного сообщения и повреждении сельскохозяйственных растений. Жителям и гостям Крыма не рекомендуется находиться рядом с плохо укрепленными рекламными щитами и слабо укрепленными конструкциями.
Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. В связи с этим настоятельно рекомендовано воздержаться от поездок в горно-лесную местность, на море и внутренние водоемы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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