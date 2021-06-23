Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.2
воздух +27
море +21

Потоп в Крыму

Ливни с градом в Крыму: МЧС призвало готовиться к шторму

13:15 среда, 23 июня 2021
Ливни с градом в Крыму: МЧС призвало готовиться к шторму

фото © Новости Крыма

С вечера 23 и на протяжении 24 июня на территории Крыма ожидают ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе МЧС по РК.

«Во второй половине дня и до конца суток 23 июня, в течение суток 24 июня в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с», - говорится в сообщении.

В ведомстве предупредили о возможных подтоплениях, авариях на объектах энергетики и ЖКХ, вероятных нарушениях транспортного сообщения и повреждении сельскохозяйственных растений. Жителям и гостям Крыма не рекомендуется находиться рядом с плохо укрепленными рекламными щитами и слабо укрепленными конструкциями.

Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. В связи с этим настоятельно рекомендовано воздержаться от поездок в горно-лесную местность, на море и внутренние водоемы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прогноз погоды в Крыму на вторник 22 июня. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 22 июня.

На Ялту снова идут большие дожди. Ялта снова готовится к ливням, которые обещают начаться с сегодняшнего вечера.

Снова ливни: в Крыму объявили штормовое предупреждение. С вечера 21 июня на территории Крыма ожидают ухудшение погодных условий, сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

Прогноз погоды в Крыму на понедельник 21 июня. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 21 июня.

Власть
Обстреляли бомбами: Россия открыла огонь по британскому эсминцу у берегов Крыма

Обстреляли бомбами: Россия открыла огонь по британскому эсминцу у берегов Крыма

Военные Черноморского флота и российские пограничники «остановили нарушение границы» британским эсминцем Defender у мыса Фиолент в Крыму.

Потоп в Крыму
Ливни с градом в Крыму: МЧС призвало готовиться к шторму

Ливни с градом в Крыму: МЧС призвало готовиться к шторму

С вечера 23 и на протяжении 24 июня на территории Крыма ожидают ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе МЧС по РК.

Коронавирус в Крыму
В Крыму уже более 200 новых заражений

В Крыму уже более 200 новых заражений

За 22 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 210 случаев коронавирусной инфекции.

Общество
Какой сегодня праздник 23 июня

Какой сегодня праздник 23 июня фото

Сегодня, 23 июня 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации