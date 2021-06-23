Крымчанка умерла на пороге станции «скорой помощи»

фото © strana.ua

Минздрав Крыма проводит служебную проверку после публикации о том, что жительница Джанкойского района скончалась на пороге подстанции скорой помощи в поселке Азовское.

Об этом сообщил глава ведомства Александр Остапенко.

Ранее в социальных сетях появилась публикация о том, что накануне жительница села Майское Джанкойского района рано утром 22 июня почувствовала себя плохо и вызывала «скорую», но медики к ней якобы так и не приехали из-за отсутствия свободных бригад. Авторы поста утверждают, что спустя четыре часа женщина «своим ходом добралась до подстанции скорой помощи, но скончалась у порога учреждения».

Комментируя публикацию, Остапенко сообщил, что, по данным Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи, 22 июня в 08:20 на подстанцию в поселке Азовское поступил вызов от прохожих с информацией, что женщине стало плохо на улице.

«На момент поступления вызова дежурная бригада находилась на экстренном вызове в селе Стефановка. Диспетчер обратилась в ближайшее медицинское учреждение - Азовскую врачебную амбулаторию для оказания экстренной медицинской помощи больной. В 08:30 прохожие самостоятельно на личном транспорте привезли больную на подстанцию, сотрудники которой незамедлительно приступили к реанимационным мероприятиям. В 09:02 констатирована биологическая смерть», – написал министр в Facebook.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Кинологи с собаками ищут пропавшую в Ялте во время стихии женщину. Кинологи с собаками подключились к поискам пропавшей во время ливня в Ялте женщины.

Обязательную вакцинацию ввели в Крыму для работников сферы услуг. Соответствующие рекомендации внесли в указ губернатора о режиме повышенной готовности.

В Крыму уже более 200 новых заражений. За 22 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 210 случаев коронавирусной инфекции.

В Севастополе новые ковидные ограничения вступили в силу. В Севастополе вступил в силу ряд новых ограничительных мер, связанных с ростом в регионе заболеваемости COVID-19.