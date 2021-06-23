Происшествия
Крымчанка умерла на пороге станции «скорой помощи»
фото © strana.ua
Минздрав Крыма проводит служебную проверку после публикации о том, что жительница Джанкойского района скончалась на пороге подстанции скорой помощи в поселке Азовское.
Об этом сообщил глава ведомства Александр Остапенко.
Ранее в социальных сетях появилась публикация о том, что накануне жительница села Майское Джанкойского района рано утром 22 июня почувствовала себя плохо и вызывала «скорую», но медики к ней якобы так и не приехали из-за отсутствия свободных бригад. Авторы поста утверждают, что спустя четыре часа женщина «своим ходом добралась до подстанции скорой помощи, но скончалась у порога учреждения».
Комментируя публикацию, Остапенко сообщил, что, по данным Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи, 22 июня в 08:20 на подстанцию в поселке Азовское поступил вызов от прохожих с информацией, что женщине стало плохо на улице.
«На момент поступления вызова дежурная бригада находилась на экстренном вызове в селе Стефановка. Диспетчер обратилась в ближайшее медицинское учреждение - Азовскую врачебную амбулаторию для оказания экстренной медицинской помощи больной. В 08:30 прохожие самостоятельно на личном транспорте привезли больную на подстанцию, сотрудники которой незамедлительно приступили к реанимационным мероприятиям. В 09:02 констатирована биологическая смерть», – написал министр в Facebook.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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