Крымчане чаще стали вызывать «скорую помощь»

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В Крыму в сутки госпитализируют более 100 пациентов с коронавирусом.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Республики Крым Александр Остапенко.

«Мы госпитализируем порядка 100-120 пациентов в сутки. У нас значительно увеличилось количество вызовов «скорой помощи». Сейчас в сутки мы обслуживаем порядка 1800 – 2000 вызовов», — отметил он.

Сегодня в стационарах на лечении находятся 2 тыс. 82 пациента с диагнозом «коронавирусная инфекция» и «внебольничная пневмония».

Напомним, как сообщало Новости Крыма, за прошедшую неделю в стационары госпитализировано 534 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, что на 85% выше уровня прошлой недели.

За неделю количество госпитализированных пациентов с коронавирусом в Крыму увеличилось почти вдвое.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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