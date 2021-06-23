Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Обязательную вакцинацию ввели в Крыму для работников сферы услуг ● В Крыму уже более 200 новых заражений ● Сотню в день: в Севастополе будут штрафовать нарушителей режима COVID ● В Симферополе ловят нарушителей антиковидных ограничений ● В Севастополе новые ковидные ограничения вступили в силу
Коронавирус в Севастополе: число заболевших продолжает расти
В Севастополе за минувшие сутки подтвержден 81 новый случай заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города.
За день до этого зафиксировали 76 новых случаев заражения.
60 человек выписаны с выздоровлением, двое пациентов скончались. Всего в городе с начала пандемии было выявлено 15 868 человек с подтвердившимся диагнозом COVID-19. Из них 14 354 человека выздоровели, 714 пациентов скончались.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Обязательную вакцинацию ввели в Крыму для работников сферы услуг. Соответствующие рекомендации внесли в указ губернатора о режиме повышенной готовности.
В Крыму уже более 200 новых заражений. За 22 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 210 случаев коронавирусной инфекции.
В Севастополе новые ковидные ограничения вступили в силу. В Севастополе вступил в силу ряд новых ограничительных мер, связанных с ростом в регионе заболеваемости COVID-19.
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