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Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Севастополе: число заболевших продолжает расти

В Севастополе за минувшие сутки подтвержден 81 новый случай заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города.

За день до этого зафиксировали 76 новых случаев заражения.

60 человек выписаны с выздоровлением, двое пациентов скончались. Всего в городе с начала пандемии было выявлено 15 868 человек с подтвердившимся диагнозом COVID-19. Из них 14 354 человека выздоровели, 714 пациентов скончались.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Обязательную вакцинацию ввели в Крыму для работников сферы услуг. Соответствующие рекомендации внесли в указ губернатора о режиме повышенной готовности.

В Крыму уже более 200 новых заражений. За 22 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 210 случаев коронавирусной инфекции.

В Севастополе новые ковидные ограничения вступили в силу. В Севастополе вступил в силу ряд новых ограничительных мер, связанных с ростом в регионе заболеваемости COVID-19.

В Крыму вводятся новые ограничения по COVID-19. Глава Республики Крым Сергей Аксенов ужесточил ограничительные меры по профилактике коронавирусной инфекции в связи с ростом заболеваемости в регионе.

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Ребятам, которые контактировали с зараженными сверстниками в международном детском центре «Артек» и теперь пребывают на обсервации, после ее завершения не будут продлевать отдых, а сразу же отправят в регионы проживания.

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