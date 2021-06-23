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Власть

Контрольно-счетная палата Севастополя нашла нарушений на полмиллиарда

В 2020 году по результатам мероприятий, проведенных Контрольно-счетной палатой Севастополя, были выявлены нарушения на 573,44 млн рублей. Как говорится в отчете КСП, три четверти этой суммы – без малого 433 млн рублей – пришлись на нарушения, допущенные при формировании и использовании бюджетов.

Как отмечает Контрольно-счетная палата (КСП), это значительно меньше, чем в предыдущие годы. Так, в 2019 году аналогичных нарушений было больше на 1 млрд 162 млн, или на 73%. На втором месте – нарушения в сфере государственных и муниципальных закупок (106,74 млн рублей, что на 5,63 млн меньше, чем в 2019-м). На третьем – нецелевое использование бюджетных средств (23,4 млн рублей). Это единственный раздел, по которому показатели 2020 года оказались хуже, чем годом ранее. Увеличение по сравнению с 2019 годом составило 18,58 млн рублей, или в 5 раз (!).

Отвечая на вопрос депутата Екатерины Бубновой, руководитель КСП Юлия Кокарева назвала причиной такого роста нарушения по трем мероприятиям при предоставлении и использовании субсидий. В числе проштрафившихся – ГАУС «Региональный детский образовательный центр «Планета детства», департамент городского хозяйства и ООО «Благоустройство города Севастополь».

«Субсидии возвращаются в бюджет, недостатки устраняются, в том числе в бухгалтерском учете. Материалы направлены для принятия процессуальных решений в прокуратуру города», – сообщила Юлия Кокарева.

Нецелевое использование бюджетных средств, как сообщает отчет, выразилось в несоответствии направления средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации и оплате денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо иным документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных средств, или в направлении средств, полученных из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, на цели, не соответствующие целям, определенным договором (соглашением) либо иным документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных средств.

На четвертом месте с 9,74 млн – нарушения при управлении и распоряжении государственной и муниципальной собственностью. Наиболее скромно выглядят нарушения в сфере бухучета и составления бухгалтерской отчетности – 0,6 млн рублей.

Кроме этого, в 2020 году выявлено неэффективное использование государственных (муниципальных) средств в объеме 953,29 млн руб. В том числе – «в результате недостижения значений показателей результативности и осуществления закупок в объемах, многократно превышающих годовую потребность».

Тем не менее в целом, подчеркивает Контрольно-счетная плата, положительная динамика налицо:

«Снижение объема нарушений в 2020 году по отношению к объему нарушений, установленных в 2019 году, безусловно свидетельствует о повышении качества подготовки документов стратегического планирования исполнительными органами государственной власти (государственных программ), правовых актов города Севастополя и муниципальных образований, реализация которых влечет расходы для бюджетов соответствующего уровня, уменьшение количественных и качественных нарушений при использовании средств бюджетов и исполнении государственных (муниципальных) контрактов, повышении финансовой дисциплины участников бюджетного процесса», – подчеркивается в документе.

Вернуть в бюджет по итогам проверок рекомендовано более 54 млн рублей. Возвращено пока 12,83 млн, еще 17 млн, по словам руководителя КСП Юлии Кокаревой, на подходе. Возбуждено 1 уголовное дело - по реализации программы информатизации в 2018 году. По шести обращениям, как говорится в отчете, последовал отказ в возбуждении уголовных дел. Еще по трем случаям, сообщила Юлия Кокарева, идет серьезная совместная работа с правоохранительными органами. И появление уголовных дел вполне вероятно.

В тексте использованы материалы: Форпост

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