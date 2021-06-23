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Кинологи с собаками ищут пропавшую в Ялте во время стихии женщину
фото © Новости Крыма
Кинологи с собаками подключились к поискам пропавшей во время ливня в Ялте женщины.
Об этом в ходе утреннего заседания штаба по ликвидации последствий ЧС сообщил начальник Ялтинского отряда государственного казенного учреждения «Крым-Спас» Юрий Павлов.
«18 июня мы по два раза проходили реку от Южнобережного шоссе до улицы Киевской, проводили визуальный осмотр. 20 числа, когда уровень воды снизился, в те места, где воды не было, пригласили кинологов с двумя собаками», – рассказал он.
По словам Павлова, накануне собака показала одно место с намытым слоем грунта в 2,5 метра, при его обследовании была найдена куртка. «С утра кинолог уже был снова, определили еще одно место рядом, техника вышла, аккуратно будем разбирать», – заявил начальник Ялтинского отряда «Крым-Спаса».
Он добавил, что на поисковых работах постоянно находится родственник пропавшей женщины.
Со своей стороны глава администрации Ялты Янина Павленко опровергла информацию об увеличении количества пропавших без вести.
«Количество пострадавших от разгула стихии не изменилось – 54 человека, один человек погиб и одна женщина пропала без вести – поиски продолжаются», – подчеркнула глава администрации города. Всем пострадавшим от стихии, по ее словам, продолжает оказываться вся необходимая помощь.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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