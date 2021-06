Какой сегодня праздник 23 июня

фото © pixabay.com

Сегодня, 23 июня 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Иванов день

Фото nashe.travel

23 июня отмечается праздник, имеющий давние языческие корни, который до сих пор празднуют народы Европы. В разных странах он называется по-разному. В Норвегии праздник назван в честь Иоанна Крестителя — Jonsok. Другое название праздника — Jonsvaka (Jonsvoko) — образовано от имени Johan и глагола vake — «бодрствовать».

Это не случайно: считалось, что в Иванову ночь (ночь накануне Рождества Иоанна Крестителя) нельзя спать до самого рассвета — не только потому, что можно услышать пение эльфов, но прежде всего с целью оберега на весь грядущий год.

Торжества в честь праздника начинались вечером и продолжались всю ночь, завершаясь встречей рассвета — восходящего солнца. До 1770 года Иванов день был официальным праздником. Его упразднение, однако, не стало поводом для того, чтобы народ охладел к нему, — напротив, Иванова ночь осталась любимым народным праздником. По сравнению с Рождеством и Пасхой этот праздник имеет гораздо меньше отношения к церковным торжествам. Больше всего древних языческих обычаев связано именно с Ивановой ночью.

День балалайки (Праздник музыкантов-народников)

Появление Дня балалайки можно считать заслугой исключительно самих музыкантов-народников. Праздник еще не признан официально, но музыкальному сообществу это не мешает ежегодно отмечать его выступлениями и концертами.

Идея праздника родилась у президента Российского клуба музыкантов-народников Дмитрия Белинского. Историческим основанием для выбора даты стало первое документальное упоминание о балалайке в документе «Память из Стрелецкого приказа в малороссийский приказ», который датируется 23 июня 1688 года.

Впервые День балалайки отметили в 2008 году. Праздник тогда оказался связан сразу с двумя «балалаечными» юбилеями: исполнилось 320 лет первому документальному упоминанию инструмента и 125 лет прошло с даты, когда с балалайкой впервые познакомился музыкант, создатель и дирижер первого Национального оркестра русских народных инструментов Василий Андреев. Фактически это событие положило начало развитию искусства игры на народных инструментах в том виде, в каком оно сейчас знакомо нам.

Всемирный день информаторов (World Whistleblowers Day)

Всемирный день осведомителей — это международный праздник, который проводится 23 июня каждого года. Его главная цель — повышение осведомленности общественности о важной роли осведомителей в борьбе с коррупцией и поддержании национальной безопасности.

Также сегодня, 23 июня, отмечают такие праздники:

- Международный день вдов (International Widow`s Day)

- День государственной службы Организации Объединенных Наций

- День памяти святителя Вассиана, епископа Лавдийского

- День государственной службы в Украине, Азербайджане, Кыргызстане, Казахстане

- Тимофей-мышьеписк (Знамения Тимофея)

- День без обид (Let It Go Day)

- День тайных посланий

- День рождения пишущей машинки

- День печенюжки (National Pecan Sandy Day) в США

- День розового фламинго (Pink Flamingo Day) в США

- День полиции Казахстана

- День Лиго в Латвии

- День отца в Польше, Никарагуа

- День победы в Эстонии

Сегодня именины празднуют: Тимофей, Иван, Феофан, Василий, Александр, Аполлос, Антонина, Сильван, Алексей, Вассиан, Никон, Пансемна (Пансема).

Что происходило 23 июня в прошлые годы

930 - рождение старейшего из ныне действующих в мире парламентаисландского альтинга.

1771 - в Испании во время корриды погиб первый матадорХосе Кандидо Экспозито.

1803 - Роберт Фултон продемонстрировал на реке Сене первое паровое судно.

1846 - бельгиец Адольф Сакс получил патент на саксофон.

1860 - образована Секретная служба США.

1868 - Кристофер Лэтем Шоулз из Висконсина запатентовал пишущую машинку. Ее клавиатура напоминала рояль, печатала только большими буквами, причем машинистка не видела результата своей работы, поскольку бумага находилась под планшетом.

1888 - на празднике печатников французского города Лилля в исполнении рабочего хора впервые прозвучал «Интернационал».

1894 - образован Международный олимпийский комитет(МОК) в Париже по инициативе Пьера де Кубертена.

1917 - Первый Универсал (основной закон) принят украинской Радой, им провозглашена независимость Украины.

1919 - Совнарком УССР национализировал Киевский городской музей.

1944 - советские войска начали операцию по освобождению Белоруссии под кодовым названием «Багратион»

1957 - в Ленинграде возобновлена традиция полуденного выстрела, прерванная в 1934 году, производимая с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости.

1970 - Ринго Старр отправился в город Нэшвилл для записи своего первого сольника.

1972 - для сохранения валютных резервов британское правительство временно ввело плавающий курс фунта стерлингов.

1994 - в Москве официально открыто Бюро ЮНЕСКО.

1998 - впервые в мире произведена пересадка клетки человеческого мозга.

2004 - правительственная комиссия Японии решила разрешить клонирование человеческих эмбрионов в исследовательских целях.

2010 - Генерал Стэнли Маккристал отстранен с поста командующего коалиционными силами в Афганистане после его критики в адрес госдепа США.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 23 июня. Какие праздники будут завтра?

