Как выпускники-2021 в Крыму получат аттестаты

Выпускники регионов Крыма, попавших под коронавирусные ограничения, получат аттестаты об окончании школы в индивидуальном порядке.

Об этом сообщила министр образования РК Валентина Лаврик.

«Согласно изменениям в указ главы Крыма, выпускные вечера запрещены только в четырех муниципалитетах, то есть там, где самая сложная эпидемиологическая обстановка - Симферополь и Симферопольский район, Ялта и Алушта. Дети в этих муниципалитетах будут подходить за документами в индивидуальном порядке с соблюдением всех правил и требований Роспотребнадзора», - уточнила Лаврик.

При этом вопрос о перенесении торжественной части и банкета на период после снятия ограничений будет рассматриваться самими выпускниками и их родителями. Министр образования Крыма отметила, что по опыту прошлого года имеются случаи празднования дня окончания в течение года.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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