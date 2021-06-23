Власть
Как выпускники-2021 в Крыму получат аттестаты
Выпускники регионов Крыма, попавших под коронавирусные ограничения, получат аттестаты об окончании школы в индивидуальном порядке.
Об этом сообщила министр образования РК Валентина Лаврик.
«Согласно изменениям в указ главы Крыма, выпускные вечера запрещены только в четырех муниципалитетах, то есть там, где самая сложная эпидемиологическая обстановка - Симферополь и Симферопольский район, Ялта и Алушта. Дети в этих муниципалитетах будут подходить за документами в индивидуальном порядке с соблюдением всех правил и требований Роспотребнадзора», - уточнила Лаврик.
При этом вопрос о перенесении торжественной части и банкета на период после снятия ограничений будет рассматриваться самими выпускниками и их родителями. Министр образования Крыма отметила, что по опыту прошлого года имеются случаи празднования дня окончания в течение года.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Ялта закрыла детсады. Ялта приостановила работу детских садов.
В Артеке прокомментировали ситуацию с шестью заболевшими COVID детьми. В Международном детском центре «Артек» подтвердили случаи заболевания детей COVID-19.
Стихия в Ялте: сотни детей остаются в детских садах и школах. Более 400 детей продолжают находиться в детских садах и школах затопленной Ялты.
Ялтинских школьников развезут по домам на КамАЗах ЧФ. Военные Черноморского флота выделили людей и технику для развоза детей из школ и детсадов в Ялте, которая оказалась подтопленной в результате сильного ливня.
В Крыму уже более 200 новых заражений
За 22 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 210 случаев коронавирусной инфекции.
В Ялте люди не могут попасть в дома: вход засыпал селевой поток
В районе Южнобережного шоссе несколько домов оказались под завалами из-за наводнения: селевые потоки занесли дома грунтом и камнями, высоту наносов составляет два-три метра.
Одноразовая посуда и прививки от гепатита: что ждет крымский общепит
Сотрудников кафе и ресторанов Ялты вакцинируют от гепатита А, а заведениям запретят использовать стеклянную посуду.
В Крыму вводятся новые ограничения по COVID-19
Глава Республики Крым Сергей Аксенов ужесточил ограничительные меры по профилактике коронавирусной инфекции в связи с ростом заболеваемости в регионе.
23 часа назад
После открытия Турции россияне забыли о Крыме
20 часов назад
В Симферополе ловят нарушителей антиковидных ограничений
20 часов назад
Холерного вибриона в воде у побережья Ялты не обнаружено
Глава Крыма Сергей Аксенов опроверг слухи об обнаружении в акватории Большой Ялты холерного вибриона.