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Коронавирус в Крыму

Эпидситуация в Крыму контролируемая везде, кроме Ялты

20:33 среда, 23 июня 2021
Эпидситуация в Крыму контролируемая везде, кроме Ялты

фото © www.inform.kz

Эпидемиологическая ситуация в Крыму является контролируемой везде, за исключением Ялты.

Об этом сегодня во время брифинга сообщил заместитель руководителя Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Дмитрий Крутиков.

«В курортных регионах эпидемиологическая ситуация контролируемая, несмотря на увеличение турпотока, за исключением Ялты, где за последние три недели отмечается увеличение среднего темпа прироста новых случаев на 14%», – сказал он.

По данным Роспотребнадзора, в курортных городах Крыма в июне почти половина заболеваний – COVID-19.

«В общей структуре заболеваемости удельный вес случаев новой коронавирусной инфекции, приходящийся на курортные города, в апреле составил 35%, в мае – 33% и за истекший период июня – 45%. В общей структуре заболеваемости по курортным территориям наибольший удельный вес заболевших в мае приходился на три региона – это Ялта, Алушта и Евпатория. За текущий период июня у нас два региона: Ялта и Бахчисарайский район», – добавил Крутиков.

За минувшую неделю в Крыму зарегистрировано 1189 случаев коронавируса. Суточные показатели заражения в Крыму второй день подряд превышают отметку в 200 человек. 

Накануне власти Крыма ввели новые коронавирусные ограничения, запретив дискотеки и работу ночных клубов, а также проведение выпускных вечеров в нескольких районах республики. Кроме того, по всему полуострову запрещена работа заведений общепита ночью, а всем работникам сферы услуг рекомендовано пройти вакцинацию.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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