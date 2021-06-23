Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Крымчане чаще стали вызывать «скорую помощь» ● В Крыму разворачивают новые койки для больных COVID-19 и пневмонией ● Массовое заражение коронавирусом в Артеке: последние данные ● Коронавирус в Севастополе: число заболевших продолжает расти ● Обязательную вакцинацию ввели в Крыму для работников сферы услуг
Эпидситуация в Крыму контролируемая везде, кроме Ялты
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Эпидемиологическая ситуация в Крыму является контролируемой везде, за исключением Ялты.
Об этом сегодня во время брифинга сообщил заместитель руководителя Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Дмитрий Крутиков.
«В курортных регионах эпидемиологическая ситуация контролируемая, несмотря на увеличение турпотока, за исключением Ялты, где за последние три недели отмечается увеличение среднего темпа прироста новых случаев на 14%», – сказал он.
По данным Роспотребнадзора, в курортных городах Крыма в июне почти половина заболеваний – COVID-19.
«В общей структуре заболеваемости удельный вес случаев новой коронавирусной инфекции, приходящийся на курортные города, в апреле составил 35%, в мае – 33% и за истекший период июня – 45%. В общей структуре заболеваемости по курортным территориям наибольший удельный вес заболевших в мае приходился на три региона – это Ялта, Алушта и Евпатория. За текущий период июня у нас два региона: Ялта и Бахчисарайский район», – добавил Крутиков.
За минувшую неделю в Крыму зарегистрировано 1189 случаев коронавируса. Суточные показатели заражения в Крыму второй день подряд превышают отметку в 200 человек.
Накануне власти Крыма ввели новые коронавирусные ограничения, запретив дискотеки и работу ночных клубов, а также проведение выпускных вечеров в нескольких районах республики. Кроме того, по всему полуострову запрещена работа заведений общепита ночью, а всем работникам сферы услуг рекомендовано пройти вакцинацию.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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