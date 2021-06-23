Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.2
воздух +21
море +19

Потоп в Крыму

Детсады в Ялте остаются закрытыми до понедельника

07:03 среда, 23 июня 2021
Ялта

Городские власти ждут результатов анализов воды и почвы, которые взял Роспотребнадзор.

Об этом на заседании оперативного штаба по вопросам ликвидации последствий наводнения в Ялте сообщила глава администрации города Янина Павленко.

«К огромному сожалению, пока садики остаются у нас закрытыми. В первую очередь это связано с санитарной обработкой помещений и приведением территории в нужное санитарное состояние, ну и, конечно с качеством воды. Вчера санэпидемстанция отобрала робы – мы ждем результатов. До понедельника (…) детские садики будут однозначно закрыты», — рассказала Павленко.

Также глава администрации Ялты сообщила, что в Краснокаменки обвалилась единственная дорога, ведущая к детскому садику:

«Сейчас мы будем переформатировать свою работу, чтобы обеспечить подвоз детей в соседние садики», — уточнила Павленко.

читайте также: Ялта закрыла детсады

В свою очередь Аксенов дал поручение вице-премьеру Евгению Кабанову обеспечить ремонтные работы на объекты и «вывести на него подрядчика в кратчайшие сроки».

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Артеке прокомментировали ситуацию с шестью заболевшими COVID детьми. В Международном детском центре «Артек» подтвердили случаи заболевания детей COVID-19.

Стихия в Ялте: сотни детей остаются в детских садах и школах. Более 400 детей продолжают находиться в детских садах и школах затопленной Ялты.

Ялтинских школьников развезут по домам на КамАЗах ЧФ. Военные Черноморского флота выделили людей и технику для развоза детей из школ и детсадов в Ялте, которая оказалась подтопленной в результате сильного ливня.

Все больше крымчан поступают в ВУЗы Украины. Количество поступающих из Крыма ежегодно растет, рассказал министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Потоп в Крыму
В Ялте люди не могут попасть в дома: вход засыпал селевой поток

В Ялте люди не могут попасть в дома: вход засыпал селевой поток

В районе Южнобережного шоссе несколько домов оказались под завалами из-за наводнения: селевые потоки занесли дома грунтом и камнями, высоту наносов составляет два-три метра.

Потоп в Крыму
Одноразовая посуда и прививки от гепатита: что ждет крымский общепит

Одноразовая посуда и прививки от гепатита: что ждет крымский общепит

Сотрудников кафе и ресторанов Ялты вакцинируют от гепатита А, а заведениям запретят использовать стеклянную посуду.

Общество
Какой сегодня праздник 23 июня

Какой сегодня праздник 23 июня фото

Сегодня, 23 июня 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Общество
Голодные и очень злые: в Крыму растет численность комаров

Голодные и очень злые: в Крыму растет численность комаров

В этом году комаров, которые атакуют населенные пункты Крымского полуострова, стало гораздо больше. Рассчитывать на то, что вскоре численность кровососущих насекомых уменьшится, не стоит.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации