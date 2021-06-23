Детсады в Ялте остаются закрытыми до понедельника

Городские власти ждут результатов анализов воды и почвы, которые взял Роспотребнадзор.

Об этом на заседании оперативного штаба по вопросам ликвидации последствий наводнения в Ялте сообщила глава администрации города Янина Павленко.

«К огромному сожалению, пока садики остаются у нас закрытыми. В первую очередь это связано с санитарной обработкой помещений и приведением территории в нужное санитарное состояние, ну и, конечно с качеством воды. Вчера санэпидемстанция отобрала робы – мы ждем результатов. До понедельника (…) детские садики будут однозначно закрыты», — рассказала Павленко.

Также глава администрации Ялты сообщила, что в Краснокаменки обвалилась единственная дорога, ведущая к детскому садику:

«Сейчас мы будем переформатировать свою работу, чтобы обеспечить подвоз детей в соседние садики», — уточнила Павленко.

В свою очередь Аксенов дал поручение вице-премьеру Евгению Кабанову обеспечить ремонтные работы на объекты и «вывести на него подрядчика в кратчайшие сроки».

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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