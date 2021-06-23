Автосервисы в Крыму начали принимать утопленные автомобили

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Автосервисы в городах Крыма начали заполняться автомобилями, пострадавшими в результате наводнения в Керчи и Ялте.

Сразу определить стоимость ремонта такого автомобиля невозможно, необходимо «вскрытие» и детальное изучения всех поврежденных деталей и агрегатов, заявили представители сразу нескольких авторемонтных мастерских Южного берега Крыма.

«Сказать цену за ремонт не сможем сразу. Все будет зависеть от того, какие машины и насколько сильно они пострадали. Это только вскрытие покажет. Например, только отмыть и почистить - от 5 до 10 тысяч рублей. А у кого-то надо полностью разбирать двигатель – это совершенно другие цены. Навскидку от 10 до 50 тысяч рублей может доходить - это если ничего не погнуло в двигателе»,– сообщили в автосервисе «Лидер Сервис», который расположен в Массандре.

Если пострадал кузов автомобиля, то цена ремонта будет намного выше, рассказали в автосервисе. «Каждая кузовная деталь от пяти тысяч – отреставрировать, отрихтовать, покрасить. Кому-то, например, масло слить, поменять фильтр, помыть генератор, стартер, вымыть грязь – это до пяти тысяч рублей с расходниками вместе. А кому-то надо разбирать полностью всю машину. У нас уже таких несколько штук стоит», – рассказал собеседник агентства.

Пострадавшие от воды автомобили уже есть и в автосервисе Motul Expert в Ялте. Работу мастерской здесь осложняют перебои с электроэнергией и водой. «Определенной стоимости, например, реанимировать автомобиль стоит пять тысяч рублей, такого нет. Одна машина приехала – у нее ущерб тысяч на 150, другая приехала – и у нее ущерб на 20 тысяч, а третью вообще лучше не восстанавливать, потому что дороже выйдет. Машина, которую в море унесло, ее вообще сделать нельзя», – говорит мастер.

Сервис «Автотехцентр Авангард» в Керчи уже принял около 50 автомобилей, пострадавших во время наводнения. В среднем ремонт такой машины обходится в 70 тысяч рублей без учета расходных материалов.

«Около 50 машин уже было. Мы кому-то бесплатно делаем, если малый объем работ. Если большой, то нет точного ценника, в районе 70 тысяч рублей, если затопило выше сидений – двигатель с электроникой. По работам: мойка, чистка, осмотр и чистка электрики, чистка двигателя и сушка, разборка-сборка и замена всех масел. В среднем за работы выйдет около 70 тыс рублей. Это без материалов - без учета масел, без расходников», – рассказали в керченском сервисе.

Ранее сообщалось, что страховые компании не выплатят компенсации владельцам утонувших машин после потопов в Крыму, если они не застрахованы по КАСКО. Как рассказали в нескольких страховых компаниях, по ОСАГО наводнение не является страховым случаем, так как страхуется гражданская ответственность водителя, а не имущество.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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