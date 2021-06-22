Жителей Ялты попросили не пить воду из-под крана

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Роспотребнадзор просит жителей Ялты употреблять в пищу только бутилированную или привозную воду.

Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.

«Самое главное на сегодняшний день – это то, что Роспотребнадзор рекомендует населению употреблять в пищу бутилированную питьевую воду. А также ту воду, которая развозится водовозками водоканала. Использовать воду из распределительной сети (можно. Ред.) только после кипячения», — отметила Янина Павленко.

По ее словам, по-прежнему в городе работает более 20 водовозок водоканала, обеспечивающих всех питьевой водой. Что касается водоснабжения, централизованное в большей части удалось восстановить, однако остается еще много локальных порывов труб.

Также среди рекомендаций Роспотребнадзора временное закрытие детских садов.

«Мы сейчас проводим отбор проб воды по всем детским садикам, проводим все дезинфицирующие мероприятия, приводим в порядок территорию 18 садиков. Поэтому на этой неделе детские сады будут закрыты», — рассказала глава администрации и добавила, что если будет возможность открыть группы раньше, то родителей обязательно проинформируют.

— Я обращаюсь ко всем работодателям Большой Ялты: очень прошу входить в положение каждого работника, который вынужден сейчас остаться с детьми дома, — обратилась ко всем Янина Павленко.

Что касается аварийно-спасательных работ, то в настоящий момент они продолжаются на таких участках – Кривошты, Вергасова, Кореиз, Джафера Сейдаметова, Краснокаменка, Музейная, Гурзуф, а также Южнобережное шоссе.

«В настоящее время основные силы сотрудников МЧС, сотрудников администрации, всех наших городских служб, а также военных работают в приоритете именно там. По всему городу ведутся аварийно-восстановительные работы. По поручению главы республики здесь работает специальная комиссия по подготовке объектов к реконструкции. Потому что нанесен колоссальный ущерб инфраструктуре самого города», — сообщила глава Ялты.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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