Замглавы МЧС России озвучил ситуацию в Ялте

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Заместитель главы МЧС России Виктор Яцуценко проинспектировал наиболее пострадавшие районы Ялты.

Он отметил, что один из самых пострадавших районов – улица Кривошты.

«Этот район находится в низине и он наиболее подвержен ударам стихии. На сегодняшний день здесь сосредоточены силы и средства МЧС, добровольцы, коммунальщики и энергетики. Мы планируем уже к концу дня подключить микрорайон к электричеству», - отметил Замглавы МЧС.

Он добавил, что затопление произошло из-за засорения русла реки, которая тут протекает.

«Автомобиль смыло в реку, там же оказались сваленные деревья щебенка, грунт, из-за чего образовался затор. В результате был затоплен весь микрорайон. Сейчас обстановка взята под контроль, река вернулась в русло. По нашим наблюдениям еще двое-трое суток поток в реке будет таким же сильным», - сообщил заместитель министра МЧС России.По его словам, ситуация в Ялте взята под контроль.

«Идут масштабные аварийно-спасательные работы», - подчеркнул Виктор Яцуценко.По его словам, силы МЧС готовы, в том числе, к ухудшению погоды.

«В любом случае ситуация под контролем. Прогнозируемые осадки не превысят 10-15 миллиметров. И это точно не скажется на нашей работе в худшую сторону», - подытожил зам руководителя МЧС РФ.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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