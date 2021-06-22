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Водный кризис

Ялта накопила больше годового запаса воды

09:08 вторник, 22 июня 2021
Ялта
Ялта накопила больше годового запаса воды

фото © Новости Крыма

Запасы воды в Ялте после прошедших сильных ливней превысили годовой объем, необходимый для водоподачи.

Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.

«Благодаря сложным погодным условиям нам удалось накопить 24,5 млн кубических метров воды при годовой потребности всей Большой Ялты в 21 млн. Хоть один позитив от всей сложной ситуации», – подчеркнула Павленко.

По ее словам, сейчас подачу воды восстановили почти во всех населенных пунктах Большой Ялты. В то же время трудности все еще испытывает сам город.

Павленко также рассказала, откуда продолжает прибывать в город вода. «Пришли результаты работы всех беспилотников, и мы четко понимаем, откуда идет вода. Она идет под Ай-Петри, под канатной дорогой. Со скал идет огромный поток воды, который скорее всего формируется в пещерах», – сказала глава администрации.

Ситуация с водоснабжением в Ялте ухудшилась в конце ноября прошлого года. Ограничения подачи воды населению были введены с 27 ноября. С середины декабря прошлого года воду в Ялту начали подавать из родников и водопадов.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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