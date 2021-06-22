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Потоп в Крыму

Военные направили на помощь Ялте дополнительно два полка

09:27 вторник, 22 июня 2021
Ялта

Военные направили на помощь с ликвидацией последствий потопа в Ялте дополнительно два полка военнослужащих.

Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Мы договорились о том, что на постоянной основе будет увеличена группировка. Командующий корпусом направляет два полка дополнительно сейчас на помощь в ЧС, в расчистке завалов», – сообщил Аксенов.

Военные помогают ликвидировать последствия потопов в Керчи и Ялте с первого дня.

Ранее президент России поручил министру обороны помочь Крыму в ликвидации последствий наводнений.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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