Потоп в Крыму
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Военные направили на помощь Ялте дополнительно два полка
Военные направили на помощь с ликвидацией последствий потопа в Ялте дополнительно два полка военнослужащих.
Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Мы договорились о том, что на постоянной основе будет увеличена группировка. Командующий корпусом направляет два полка дополнительно сейчас на помощь в ЧС, в расчистке завалов», – сообщил Аксенов.
Военные помогают ликвидировать последствия потопов в Керчи и Ялте с первого дня.
Ранее президент России поручил министру обороны помочь Крыму в ликвидации последствий наводнений.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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