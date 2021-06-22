Потоп в Крыму
Развитие сюжета: Разлив реки Бельбек в Севастополе попал на видео ● В Ялте после потопа руками спасали крокодилов ● Роспотребнадзор предписал закрыть пляжи Севастополя на неопределенный срок ● Военные направили на помощь Ялте дополнительно два полка ● МВД не зафиксировало случаев мародерства в Ялте
Водоснабжение Ялты восстановлено на 90 процентов
Водоснабжение Ялты, которое было временно прекращено из-за сильных ливней и подтопления города, на сегодняшний день восстановлено почти в полном объеме.
Об этом сообщает МЧС Крыма со ссылкой на «Водоканал ЮБК».
«Водоснабжение восстановлено на 90%. Организован подвоз питьевой воды населению. Задействовано 24 водовозки. Завезено 650 кубометров воды на 51 адрес. Подача водоснабжения осуществляется по мере наполнения резервуаров чистой воды», – говорится в сообщении.
По информации МЧС, в Ялте на сегодняшний день остается подтопленным 21 многоквартирный дом. В пунктах временного размещения остаются 39 человек, в том числе четверо детей.
В единую диспетчерскую службу поступило 132 заявки о компенсации причиненного ущерба.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Роспотребнадзор предписал закрыть пляжи Севастополя на неопределенный срок. В региональном отделении службы внятных уточнений дать не смогли.
Ялта накопила больше годового запаса воды. Запасы воды в Ялте после прошедших сильных ливней превысили годовой объем, необходимый для водоподачи.
В Феодосии собирают заявки на компенсации после стихийного бедствия. Жителям Феодосии, пострадавшим от разгула стихии, выплатят компенсацию.
Жителей Ялты попросили не пить воду из-под крана. Роспотребнадзор просит жителей Ялты употреблять в пищу только бутилированную или привозную воду.
В Ялтинском заповеднике закрыли туристические тропы
Шесть маршрутов в Ялтинском горно-лесном заповеднике временно закрыли для ликвидации последствий наводнения.
В Севастополе новые ковидные ограничения вступили в силу
В Севастополе вступил в силу ряд новых ограничительных мер, связанных с ростом в регионе заболеваемости COVID-19.
Рост продолжается: ковидная сводка по Крыму
За минувшие сутки в республике заболел еще 201 человек.
Первый погибший: в Ялте погиб молодой мужчина
Мужчина погиб в результате наводнения в Ялте.
18 июня
В Крыму вводятся новые ограничения по COVID-19
3 часа назад
На Ялту снова идут большие дожди
20 часов назад
Какой сегодня праздник 22 июня фото
Сегодня, 22 июня 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.