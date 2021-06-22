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Потоп в Крыму

Водоснабжение Ялты восстановлено на 90 процентов

12:26 вторник, 22 июня 2021
Ялта

Водоснабжение Ялты, которое было временно прекращено из-за сильных ливней и подтопления города, на сегодняшний день восстановлено почти в полном объеме.

Об этом сообщает МЧС Крыма со ссылкой на «Водоканал ЮБК».

«Водоснабжение восстановлено на 90%. Организован подвоз питьевой воды населению. Задействовано 24 водовозки. Завезено 650 кубометров воды на 51 адрес. Подача водоснабжения осуществляется по мере наполнения резервуаров чистой воды», – говорится в сообщении.

По информации МЧС, в Ялте на сегодняшний день остается подтопленным 21 многоквартирный дом. В пунктах временного размещения остаются 39 человек, в том числе четверо детей.

В единую диспетчерскую службу поступило 132 заявки о компенсации причиненного ущерба.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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