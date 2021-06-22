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Потоп в Крыму

В Ялтинском заповеднике закрыли туристические тропы

14:03 вторник, 22 июня 2021
В Ялтинском заповеднике закрыли туристические тропы

фото © Новости Крыма

Шесть маршрутов в Ялтинском горно-лесном заповеднике временно закрыли для ликвидации последствий наводнения.

Об этом сообщили в федеральном государственном бюджетном учреждении «Заповедный Крым».

В настоящий момент доступ закрыт к Боткинской, Штангеевской, Таракташской и Кореизской тропам, а также маршрут «Уч-Кош» и велосипедный маршрут «Ягодка».

«Их открытие планируется после полной ликвидации последствий паводка, – сообщили в учреждении. – Размытые тропы, каменные и земляные обвалы, непрекращающиеся потоки воды. Кроме того, ущерб нанесен и дорогам лесопожарного назначения, расчистку которых по понятным причинам необходимо провести в первую очередь».

Отмечается, что маршрута к водопаду Учан-Су уже нет в списке закрытых. В настоящий момент обвал по пути к водопаду устранен и посетителям ничего не угрожает. В ближайшее время разрушенная подпорная стенка возле водопада будет восстановлена, сейчас там стоит временный настил.

19 июня обильные осадки накрыли Большую Ялту. Один человек погиб, один считается пропавшим без вести, 49 человек пострадало. В Крыму действует режим ЧС.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Леса Крыма по-прежнему закрыты от туристов. С 11 июня в Крыму продлили ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств на 21 день. Такие меры связаны с обеспечением пожарной безопасности.

Власти рассказали как попасть в заповедники Крыма без штрафа. Стоимость посещения маршрутов в крымских заповедниках по-прежнему составляет 150 рублей. Штраф за посещение особо охраняемой природной территории без специально оформленного разрешения обойдется минимум в 20 раз дороже.

В Крыму назвали самую большую проблему заповедников. Самая серьезная проблема, которую человек создает для природы крымских заповедников – это мусор.

В Крыму продлили запрет на посещение лесов на три недели. С 21 мая 2021 года Министерство экологии и природных ресурсов Крыма в целях обеспечения пожарной безопасности продлевает на 21 календарный день ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств.

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В Ялтинском заповеднике закрыли туристические тропы

В Ялтинском заповеднике закрыли туристические тропы

Шесть маршрутов в Ялтинском горно-лесном заповеднике временно закрыли для ликвидации последствий наводнения.

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