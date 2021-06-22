В Ялте после потопа руками спасали крокодилов

В затопленном после ливня Ялтинском крокодиляриуме отловили и отправили в Алуштинский аквариум тех обитателей, которые не переносят прохладную воду.

Об этом КП-Крым сообщил директор заведения Виктор Жиленко.

«Остались только те крокодилы, которые могут находиться в 16-тиградусной воде. Для остальных хищников такая температура губительна. Комфортная вода для них - от 25 градусов», - объяснил предприниматель.

Те рептилии, которые остались в здании, не смогут сбежать на волю.

Сейчас в крокодиляриуме полным ходом идет генеральная уборка, продолжается откачка грязной воды.

Напомним, что в Крыму ожили водопады. Все случилось благодаря мощнейшему ливню, обрушившемуся на Крым в конце прошлой рабочей недели. Из-за него подтопило Керчь, Ялту и другие города полуострова. Кроме этого, затопило отрезок федеральной трассы «Таврида», а на южном берегу Крыма во многих местах сошли грязевые сели.

В тексте использованы материалы: КП-Крым

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