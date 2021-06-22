В Ялте «накрыли» сеть интимных салонов

В Ялте полицейские «накрыли» несколько с салонов, где предоставлялись услуги интимного характера.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Операцию по задержанию лиц, причастных к этому бизнесу, провели одновременно по нескольким адресам. Сотрудники полиции задержали 11 человек, в числе которых были организаторы, администраторы и работницы салонов. Под видом предоставления услуг массажа, женщины от 20 до 30 лет оказывали интимные услуги. Работниц находили с помощью объявлений в соцсетях и на сайтах с вакансиями, где соискательницам предлагали высокую заработную плату.

При обыске полицейские изъяли деньги, полученные незаконным путем, кассовые аппараты и десяток мобильных телефонов, с помощью которых сотрудники салона принимали заказы от клиентов. Реклама салона осуществлялась с помощью объявлений с номером телефона, при этом настоящий род деятельности салона не афишировался.За размером и порядком оплаты услуг следили организаторы, они же забирали выручку, рассчитывались с работницами и в целом следили за работой интим-салонов.

«Следственным отделом УМВД России по г. Ялте возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией и содержание притонов для занятия проституцией). Подозреваемым грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», - указано в сообщении.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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