В Ялте люди не могут попасть в дома: вход засыпал селевой поток

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В районе Южнобережного шоссе несколько домов оказались под завалами из-за наводнения: селевые потоки занесли дома грунтом и камнями, высоту наносов составляет два-три метра.

Об этом рассказала местная жительница Надежда Седенко, дом которой сильно пострадал во время наводнения.

«В пятницу после обильных дождей начала из берегов выходить река. Через час она уже текла через наш двор, неся огромные камни, мусор и грунт… Мы оказались как бы на острове. И все это ударяло в наш дом. Мы целые сутки пытались бороться со стихией, но, когда уровень ила в доме достиг пол-этажа мы стали звонить в экстренные службы. В первую ночь нам никто не помог», - поделилась Надежда Седенко.

Помощи «островитяне» дождались от местных жителей, которые пригнали трактор и окопали русло реки, сделав временные дамбы.

«Мы строили этот дом всю жизнь, оформили его. Мы 45 лет здесь живем. Уже проведена опись утраченного имущества, а мы потеряли почти все», - поделилась она.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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