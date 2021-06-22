Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.2
воздух +18
море +19

Потоп в Крыму

В Ялте люди не могут попасть в дома: вход засыпал селевой поток

23:26 вторник, 22 июня 2021
Ялта
В Ялте люди не могут попасть в дома: вход засыпал селевой поток

фото © ria.ru

В районе Южнобережного шоссе несколько домов оказались под завалами из-за наводнения: селевые потоки занесли дома грунтом и камнями, высоту наносов составляет два-три метра.

Об этом рассказала местная жительница Надежда Седенко, дом которой сильно пострадал во время наводнения.

«В пятницу после обильных дождей начала из берегов выходить река. Через час она уже текла через наш двор, неся огромные камни, мусор и грунт… Мы оказались как бы на острове. И все это ударяло в наш дом. Мы целые сутки пытались бороться со стихией, но, когда уровень ила в доме достиг пол-этажа мы стали звонить в экстренные службы. В первую ночь нам никто не помог», - поделилась Надежда Седенко.

Помощи «островитяне» дождались от местных жителей, которые пригнали трактор и окопали русло реки, сделав временные дамбы.

«Мы строили этот дом всю жизнь, оформили его. Мы 45 лет здесь живем. Уже проведена опись утраченного имущества, а мы потеряли почти все», - поделилась она.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Аксенов приказал расчистить затопленные города Крыма к понедельнику. В понедельник на территории пострадавших от стихии городов и населенных пунктов Крыма должны быть завершены работы по расчистке улиц.

В Крыму опять пытаются продать культурно-историческое наследство «Сейлема». В Симферополе в очередной раз на торги выставлены подвалы ранее приватизированного здания в центре города.

Стало известно что уберегло садоводов Севастополя от превращения в Ялту. Дамба на Туристском пруду уберегла садоводческие товарищества в Байдарской долине Севастополя от сильного потопа в ночь на 18 июня.

В Гурзуфе при уборке поврежден газопровод: без газа более 1000 человек. Более 600 отдыхающих и 371 житель Гурзуфа остались без газа из-за повреждения газопровода во время аварийно-восстановительных работ после наводнения в Большой Ялте.

Потоп в Крыму
В Ялте люди не могут попасть в дома: вход засыпал селевой поток

В Ялте люди не могут попасть в дома: вход засыпал селевой поток

В районе Южнобережного шоссе несколько домов оказались под завалами из-за наводнения: селевые потоки занесли дома грунтом и камнями, высоту наносов составляет два-три метра.

Потоп в Крыму
Одноразовая посуда и прививки от гепатита: что ждет крымский общепит

Одноразовая посуда и прививки от гепатита: что ждет крымский общепит

Сотрудников кафе и ресторанов Ялты вакцинируют от гепатита А, а заведениям запретят использовать стеклянную посуду.

Общество
Какой сегодня праздник 23 июня

Какой сегодня праздник 23 июня фото

Сегодня, 23 июня 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Главное за вчера

В Крыму вводятся новые ограничения по COVID-19

Глава Республики Крым Сергей Аксенов ужесточил ограничительные меры по профилактике коронавирусной инфекции в связи с ростом заболеваемости в регионе.

13 часов назад

Курортный сезон
Открывшаяся Турция отправила Крым в нокаут

Открывшаяся Турция отправила Крым в нокаут

Российские граждане начали отказываться от ранее забронированных путевок на отечественные курорты ради поездки в Турцию, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации