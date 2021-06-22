Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе новые ковидные ограничения вступили в силу ● В Крыму вводятся новые ограничения по COVID-19 ● Рост продолжается: ковидная сводка по Крыму ● Массовое заражение в Артеке: 60 детей и 16 вожатых изолировали в обсерватор ● Почти две сотни: коронавирус в Крыму - данные за сутки
В Симферополе ловят нарушителей антиковидных ограничений
В крымской столице созданы мобильные группы, которые выявляют нарушителей антикоронавирусных ограничений среди предпринимателей, сообщил мэр Симферополя Валентин Демидов, передает пресс-служба администрации города.
По словам Демидова, мобильные группы работают по муниципальным маршрутам общественного транспорта, крупным торговым развлекательным центрам, и в целом по всему Симферополю.
«В случае выявления нарушений составляется акт, копия которого вручается хозяйствующему субъекту и устанавливается срок - не менее суток - для устранения выявленных недостатков. Если выявленные нарушения не устранены, материалы мониторинговых мероприятий направляются в органы Роспотребнадзора», - пояснил глава симферопольской администрации.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Арестованного в Севастополе мужчину по подозрению в госизмене этапировали в Москву. Гражданин России Евгений Петрушин, обвиняемый ФСБ в передаче украинской разведке данных о Черноморском флоте России, доставлен из Крыма в Москву, а его арест продлен на три месяца, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на районный Лефортовский суд Москвы.
МВД не зафиксировало случаев мародерства в Ялте. МВД по Крыму не зафиксировало случаев мародерства и отмечает общее снижение преступлений в Ялте.
В Симферополе увеличили количество «антикоронавирусных» патрулей. В Симферополе увеличили количество мониторинговых групп, выявляющих нарушения антикоронавирусных мер в местах скопления людей.
В Симферополе директор предприятия сокрыл почти три млн рублей. В Симферополе в суд направлено уголовное дело о сокрытии почти 3 млн рублей.
В Ялтинском заповеднике закрыли туристические тропы
Шесть маршрутов в Ялтинском горно-лесном заповеднике временно закрыли для ликвидации последствий наводнения.
В Севастополе новые ковидные ограничения вступили в силу
В Севастополе вступил в силу ряд новых ограничительных мер, связанных с ростом в регионе заболеваемости COVID-19.
Рост продолжается: ковидная сводка по Крыму
За минувшие сутки в республике заболел еще 201 человек.
Первый погибший: в Ялте погиб молодой мужчина
Мужчина погиб в результате наводнения в Ялте.
18 июня
В Крыму вводятся новые ограничения по COVID-19
3 часа назад
На Ялту снова идут большие дожди
20 часов назад
Какой сегодня праздник 22 июня фото
Сегодня, 22 июня 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.