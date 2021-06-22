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Коронавирус в Крыму

В Симферополе ловят нарушителей антиковидных ограничений

В крымской столице созданы мобильные группы, которые выявляют нарушителей антикоронавирусных ограничений среди предпринимателей, сообщил мэр Симферополя Валентин Демидов, передает пресс-служба администрации города.

По словам Демидова, мобильные группы работают по муниципальным маршрутам общественного транспорта, крупным торговым развлекательным центрам, и в целом по всему Симферополю.

«В случае выявления нарушений составляется акт, копия которого вручается хозяйствующему субъекту и устанавливается срок - не менее суток - для устранения выявленных недостатков. Если выявленные нарушения не устранены, материалы мониторинговых мероприятий направляются в органы Роспотребнадзора», - пояснил глава симферопольской администрации.

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