В Севастополе новые ковидные ограничения вступили в силу

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В Севастополе вступил в силу ряд новых ограничительных мер, связанных с ростом в регионе заболеваемости COVID-19.

Наиболее жесткие требования отныне предъявляются к владельцам гостиниц и отелей, объектов общественного питания, а также ряда иных объектов, работа которых связана с оказанием развлекательных услуг. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства города.

На сайте правительства Севастополя размещен новый указ губернатора Севастополя Михаила Развожаева, в соответствии с которым в городе в разное время вводится ряд ограничений для различных сфер деятельности.

В соответствии с документом, с 22 июня и до 31 июля в досуговых центрах города запрещены развлекательные мероприятия, в том числе детские. На этот же период приостановлена деятельность палаточных лагерей на территории региона и работа кальянных, в том числе доставка кальянов на дом. Бракосочетания до конца июля разрешены только при условии, если количество человек на церемонии не будет превышать пятнадцати (включая работников ЗАГСа).

Следующие, более жесткие ограничения, вступают в силу 28 июня.

С этого дня запрещена торговля съестным в кинотеатрах, а также работа ресторанов, буфетов и кафе в ночное время (с 23-00 до 8-00). (Запрет не распространяется на торговлю едой навынос и на предприятия общественного питания, расположенные на территориях объектов транспортной инфраструктуры.) Также запрещены городские мероприятия, за исключением проводимых по распоряжению губернатора.

Что касается проведения публичных и культурно-досуговых мероприятий, то они полностью не запрещены, но есть существенные ограничения. Так, разрешено проводить спортивные мероприятия на открытом воздухе, а также в закрытых помещениях при обеспечении их наполняемости наполовину. Экскурсии на открытом воздухе тоже разрешены, но в закрытых помещениях возможны только если одновременно на объекте присутствуют до 30% посетителей от возможного количества, обусловленного вместимостью помещения. Показ кинофильмов, цирковых представлений, спектаклей и концертов в закрытых залах возможен при условии их наполненности до 50% и обеспечении социальной дистанции 1,5 метра (за исключением членов одной семьи).

Сильно ужесточаются с 28 июня и условия работы объектов размещения. Так, с этого дня запрещено заселять в отели и гостиницы организованные группы детей. (Под запрет не попадают учреждения, включенные в реестр организаций отдыха и оздоровления детей).

До 15 июля туристам в возрасте старше 18 лет еще можно забронировать и заселиться в отели и гостинцы Севастополя, предоставив справку о прохождении ПЦР-теста (максимум за три дня до заселения). А уже с 16 июля такого документа недостаточно: заселиться можно будет только имея на руках сертификат о прививке от COVID-19 или справку о наличии антител, выданную не позднее чем за 30 дней до заселения.

Гражданам старше 65 лет, согласно указу, рекомендовано соблюдать режим самоизоляции по месту проживания, в том числе в садовых и дачных хозяйствах.

Вакцинация работников сферы услуг пока еще носит рекомендательный характер.

Указ вступает в сиу 22 июня. С полной версией документа (Указ «О внесении изменений в Указ Губернатора города Севастополя от 17.03.2020 № 14-УГ «О введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности») можно ознакомиться здесь.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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