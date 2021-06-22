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Власть

В Севастополе меняется время отхода первых катеров

В Севастополе с понедельника, 21 июня, первые утренние катера будут отправляться раньше, сообщают на сайте Севастопольского морского порта.

«По просьбам пассажиров во избежание опоздания на работу отход утреннего катера с 21 июня из Инкермана – 07:55, от Троицкой – 08.10, от Голландии – 08:20, от Аполлоновой – 08.30; прибытие в город – не позднее 08.40 – 08.45», – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Севастополе 14 июня запустили пассажирские катера на Константиновскую батарею.

Стоимость проезда на катере составляет 24 рубля.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

На развязке возле аэропорта Симферополь изменилась схема движения транспорта. Изменяется схема движения транспорта на развязке возле аэропорта Симферополь.

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В Большой Ялте новая схема движения автобусов, часть рейсов отменены. В Ялте введена временная схема движения общественного транспорта, часть маршрутов работать не будет.

Аэропорт Симферополь обслужил 2 млн пассажиров с начала года. Аэропорт Симферополь обслужил с начала 2021 года два миллиона человек, пассажиропоток впервые превысил такой рубеж уже в первом полугодии.

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