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В Севастополе меняется время отхода первых катеров
В Севастополе с понедельника, 21 июня, первые утренние катера будут отправляться раньше, сообщают на сайте Севастопольского морского порта.
«По просьбам пассажиров во избежание опоздания на работу отход утреннего катера с 21 июня из Инкермана – 07:55, от Троицкой – 08.10, от Голландии – 08:20, от Аполлоновой – 08.30; прибытие в город – не позднее 08.40 – 08.45», – сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Севастополе 14 июня запустили пассажирские катера на Константиновскую батарею.
Стоимость проезда на катере составляет 24 рубля.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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