В Севастополе хотят установить еще один забор

Территорию уникального объекта культурного наследия – «Некрополь святых» в Карантинной балке хотят обнести забором, чтобы сохранить от вандалов.

В Карантинной балке у «Некрополя святых» 19 июня состоялся очередной субботник. Волонтеры и общественники очистили от бытового мусора территорию некрополя и храма Богородицы Влахернской.

— Этому участку – «Некрополю святых» – мы стараемся уделять особое внимание, поддерживая силами музейщиков здесь порядок. Наша цель – это, конечно же, возрождение, благоустройство этого места. И самое главное наше желание, чтобы оно снова стало посещаемым. Сегодня при поддержке Законодательного собрания Севастополя и Духовно-просветительского общества имени святителя Мартина Исповедника Римского мы делаем первый шаг – проводим городской субботник. 21 июня мы установим информационные стенды, где будет рассказана вся история этого места для того, чтобы жители района, севастопольцы и туристы знали, какой святыней мы обладаем. Следующий шаг – это поэтапное развитие территории в рамках дорожной карты», – поделилась планами директор музея-заповедника «Херсонес Таврический» Елена Морозова.

Первым этапом «дорожной карты» будет ограждение всего участка в Карантинной балке. Вход на территорию музей обещает сделать бесплатным.

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