Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Рост продолжается: ковидная сводка по Крыму ● Массовое заражение в Артеке: 60 детей и 16 вожатых изолировали в обсерватор ● Почти две сотни: коронавирус в Крыму - данные за сутки ● Число зараженных COVID-19 детей в Артеке выросло вдвое ● СМИ рассказали о тайной подмене вакцин от коронавируса российскими врачами
В Крыму вводятся новые ограничения по COVID-19
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов ужесточил ограничительные меры по профилактике коронавирусной инфекции в связи с ростом заболеваемости в регионе.
Соответствующие изменения вынесены в указ о введении в регионе режима повышенной готовности в связи с пандемией.
В частности, глава республики рекомендовал руководителям организаций, предприятий и учреждений всех форм собственности, а также индивидуальным предпринимателям в сфере санаторно-курортного лечения, отдыха и оздоровления детей, общественного питания, экскурсионного обслуживания и транспорта иммунизировать 100% сотрудников против COVID-19. Исключение составляют сотрудники, имеющие медицинские противопоказания.
Кроме того, в Симферополе, Симферопольском районе, Ялте и Алуште запрещена работа дискотек, караоке-клубов, кальянных, ночных клубов, концертных и танцевальных залов, в том числе расположенных на территории предприятий общепита.
Заполняемость театров и кинотеатров не должна превышать 50%. В кинотеатрах запрещается торговать пищевой и непищевой продукцией.
Ресторана, кафе, барам, столовым и буфетам запрещено работать с 23:00 до 8:00, за исключением обслуживания на вынос.
Также до 1 сентября продлевается запрет на работу развлекательных центров в выходные и праздники и на проведение конкурсов и ярмарок на территории ТРЦ.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Массовое заражение в Артеке: 60 детей и 16 вожатых изолировали в обсерватор. Руководство детского центра «Артек» в Крыму сообщает, что из-за выявленного коронавируса у 12 детей в лагере, в обсерватор изолировали еще 60 школьников и 12 вожатых.
Почти две сотни: коронавирус в Крыму - данные за сутки. За сутки на территории республики еще 193 человек заразились новой коронавирусной инфекцией.
Число зараженных COVID-19 детей в Артеке выросло вдвое. Медики выявили заражение COVID-19 у 12 детей, находившихся в международном детском центре «Артек», сообщил директор «Артека» Константин Федоренко в эфире телеканала «Россия-24».
СМИ рассказали о тайной подмене вакцин от коронавируса российскими врачами. Российские врачи систематически подменяют препараты для иммунизации населения от коронавирусной инфекции нового типа, сообщает «Новая газета».
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