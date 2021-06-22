В Крыму вводятся новые ограничения по COVID-19

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Глава Республики Крым Сергей Аксенов ужесточил ограничительные меры по профилактике коронавирусной инфекции в связи с ростом заболеваемости в регионе.

Соответствующие изменения вынесены в указ о введении в регионе режима повышенной готовности в связи с пандемией.

В частности, глава республики рекомендовал руководителям организаций, предприятий и учреждений всех форм собственности, а также индивидуальным предпринимателям в сфере санаторно-курортного лечения, отдыха и оздоровления детей, общественного питания, экскурсионного обслуживания и транспорта иммунизировать 100% сотрудников против COVID-19. Исключение составляют сотрудники, имеющие медицинские противопоказания.

Кроме того, в Симферополе, Симферопольском районе, Ялте и Алуште запрещена работа дискотек, караоке-клубов, кальянных, ночных клубов, концертных и танцевальных залов, в том числе расположенных на территории предприятий общепита.

Заполняемость театров и кинотеатров не должна превышать 50%. В кинотеатрах запрещается торговать пищевой и непищевой продукцией.

Ресторана, кафе, барам, столовым и буфетам запрещено работать с 23:00 до 8:00, за исключением обслуживания на вынос.

Также до 1 сентября продлевается запрет на работу развлекательных центров в выходные и праздники и на проведение конкурсов и ярмарок на территории ТРЦ.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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