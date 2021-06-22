В Гурзуфе при уборке поврежден газопровод: без газа более 1000 человек

Более 600 отдыхающих и 371 житель Гурзуфа остались без газа из-за повреждения газопровода во время аварийно-восстановительных работ после наводнения в Большой Ялте.

Об этом сообщил начальник Ялтинского управления по эксплуатации газового хозяйства Артем Чернавцев.

По его словам, авария произошла вечером 21 июня на улице Ленинградской. Газопровод среднего давления повредили тяжелой уборочной техникой. При этом починить газопровод сразу у ремонтников не получится, потому что в данный момент он находится под водой.

«Как только мы сможем подобраться к участку, начнутся ремонтно-восстановительные работы и будет восстановлена подача газа», - заверил Чернавцев.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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