Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.0
воздух +22
море +19

Потоп в Крыму

В Гурзуфе при уборке поврежден газопровод: без газа более 1000 человек

15:59 вторник, 22 июня 2021
Ялта

Более 600 отдыхающих и 371 житель Гурзуфа остались без газа из-за повреждения газопровода во время аварийно-восстановительных работ после наводнения в Большой Ялте.

Об этом сообщил начальник Ялтинского управления по эксплуатации газового хозяйства Артем Чернавцев.

По его словам, авария произошла вечером 21 июня на улице Ленинградской. Газопровод среднего давления повредили тяжелой уборочной техникой. При этом починить газопровод сразу у ремонтников не получится, потому что в данный момент он находится под водой.

«Как только мы сможем подобраться к участку, начнутся ремонтно-восстановительные работы и будет восстановлена подача газа», - заверил Чернавцев.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Водоснабжение Ялты восстановлено на 90 процентов. Водоснабжение Ялты, которое было временно прекращено из-за сильных ливней и подтопления города, на сегодняшний день восстановлено почти в полном объеме.

Строительство коллектора в Симферополе выполнено на 40 процентов. Готовность строящегося коллектора глубокого заложения в Симферополе достигла 40%.

Роспотребнадзор предписал закрыть пляжи Севастополя на неопределенный срок. В региональном отделении службы внятных уточнений дать не смогли.

Ялта накопила больше годового запаса воды. Запасы воды в Ялте после прошедших сильных ливней превысили годовой объем, необходимый для водоподачи.

Власть
Россиян не пустят в Европу этим летом

Россиян не пустят в Европу этим летом

Туристические поездки в страны Евросоюза, за исключением Кипра и Греции, будут недоступны россиянам все лето.

Потоп в Крыму
Замглавы МЧС России озвучил ситуацию в Ялте

Замглавы МЧС России озвучил ситуацию в Ялте

Заместитель главы МЧС России Виктор Яцуценко проинспектировал наиболее пострадавшие районы Ялты.

Потоп в Крыму
В Ялтинском заповеднике закрыли туристические тропы

В Ялтинском заповеднике закрыли туристические тропы

Шесть маршрутов в Ялтинском горно-лесном заповеднике временно закрыли для ликвидации последствий наводнения.

Потоп в Крыму
МВД не зафиксировало случаев мародерства в Ялте

МВД не зафиксировало случаев мародерства в Ялте

МВД по Крыму не зафиксировало случаев мародерства и отмечает общее снижение преступлений в Ялте.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации