Потоп в Крыму
Развитие сюжета: В Ялтинском заповеднике закрыли туристические тропы ● Водоснабжение Ялты восстановлено на 90 процентов ● Разлив реки Бельбек в Севастополе попал на видео ● В Ялте после потопа руками спасали крокодилов ● Роспотребнадзор предписал закрыть пляжи Севастополя на неопределенный срок
В Гурзуфе при уборке поврежден газопровод: без газа более 1000 человек
Более 600 отдыхающих и 371 житель Гурзуфа остались без газа из-за повреждения газопровода во время аварийно-восстановительных работ после наводнения в Большой Ялте.
Об этом сообщил начальник Ялтинского управления по эксплуатации газового хозяйства Артем Чернавцев.
По его словам, авария произошла вечером 21 июня на улице Ленинградской. Газопровод среднего давления повредили тяжелой уборочной техникой. При этом починить газопровод сразу у ремонтников не получится, потому что в данный момент он находится под водой.
«Как только мы сможем подобраться к участку, начнутся ремонтно-восстановительные работы и будет восстановлена подача газа», - заверил Чернавцев.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Водоснабжение Ялты восстановлено на 90 процентов. Водоснабжение Ялты, которое было временно прекращено из-за сильных ливней и подтопления города, на сегодняшний день восстановлено почти в полном объеме.
Строительство коллектора в Симферополе выполнено на 40 процентов. Готовность строящегося коллектора глубокого заложения в Симферополе достигла 40%.
Роспотребнадзор предписал закрыть пляжи Севастополя на неопределенный срок. В региональном отделении службы внятных уточнений дать не смогли.
Ялта накопила больше годового запаса воды. Запасы воды в Ялте после прошедших сильных ливней превысили годовой объем, необходимый для водоподачи.
Россиян не пустят в Европу этим летом
Туристические поездки в страны Евросоюза, за исключением Кипра и Греции, будут недоступны россиянам все лето.
Замглавы МЧС России озвучил ситуацию в Ялте
Заместитель главы МЧС России Виктор Яцуценко проинспектировал наиболее пострадавшие районы Ялты.
В Ялтинском заповеднике закрыли туристические тропы
Шесть маршрутов в Ялтинском горно-лесном заповеднике временно закрыли для ликвидации последствий наводнения.
В Крыму вводятся новые ограничения по COVID-19
Глава Республики Крым Сергей Аксенов ужесточил ограничительные меры по профилактике коронавирусной инфекции в связи с ростом заболеваемости в регионе.
7 часов назад
На Ялту снова идут большие дожди
23 часа назад
МВД не зафиксировало случаев мародерства в Ялте
МВД по Крыму не зафиксировало случаев мародерства и отмечает общее снижение преступлений в Ялте.