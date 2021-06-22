В Феодосии собирают заявки на компенсации после стихийного бедствия

Жителям Феодосии, пострадавшим от разгула стихии, выплатят компенсацию.

Об этом сообщили в администрации города по итогам работы комиссии по предупреждению ЧС.

Несмотря на то, что в городе не вводился режим чрезвычайной ситуации, администрация города признала ливни, выпавшие в Феодосии 15 и 17 июня, стихийным бедствием. По данным синоптиков, только 17 июня на город выпало 37 мм осадков при месячной норме 44 мм.

По данным городских властей, из-за непогоды оказались подтопленными некоторые частные дома, нарушилась работа дренажных систем и ливневок, затопило подвалы, некоторые здания были деформированы. В отдельных местах порвало линии электропередачи, повалило деревья, отключились некоторые подстанции.

По словам главы администрации Сергея Бовтуненко, благодаря оперативной работе городских служб удалось избежать масштабных последствий.

«Тем не менее, урон как городскому хозяйству, так и личному имуществу граждан нанесен. Предлагаю рассмотреть вопрос о предоставлении единовременной материальной или финансовой помощи из резервного фонда города», - цитирует чиновника пресс-служба администрации Феодосии.

В связи с этим до 25 июня включительно владельцы всех частных домовладений, которые пострадали из-за стихии, могут направить заявку на обследование территории на телефон «горячей линии» ЕДДС. По итогам исследований будут приняты решения о выплате компенсаций.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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