Потоп в Крыму
Развитие сюжета: Аксенов приказал расчистить затопленные города Крыма к понедельнику ● Холерного вибриона в воде у побережья Ялты не обнаружено ● Стало известно что уберегло садоводов Севастополя от превращения в Ялту ● МЧС продолжает поиски пропавшей без вести женщины в Ялте ● Где в Ялте сейчас перекрыты улицы: список
Центральные улицы Ялты обещают открыть для проезда вечером в среду
фото © ria.ru
Власти Ялты обещают открыть центральные улицы города для проезда общественного транспорта завтра к вечеру.
Об этом сегодня на заседании комиссии по чрезвычайной ситуации в Республике Крым сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
«Я хотела бы объявить всем ялтинцам, что мы с завтрашнего дня уже точно, дополнительно скажем время, откроем скорее всего с вечера центральные улицы для проезда общественного транспорта. Потому что сегодня это вызывает некоторое напряжение в обществе», – сказала Павленко.
Ранее сообщалось, что в Ялте из-за наводнения вызванного обильными дождями, было ограничено движения автотранспорта, в том числе пассажирского. 18 мая возобновилось движение автобусов сообщением Ялта – Гурзуф, а накануне возобновил работу троллейбусный маршрут Ялта – Никита.
В результате наводнения в Большой Ялте пострадали 54 человека. Один человек погиб и один пропал без вести, его поиски продолжаются. Действует режим ЧС.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Где в Ялте сейчас перекрыты улицы: список. Металлические турникеты были установлены на улицах Руданского, Карла Маркса в районе гостиницы «Крым» и других.
В Севастополе меняется время отхода первых катеров. В Севастополе с понедельника, 21 июня, первые утренние катера будут отправляться раньше, сообщают на сайте Севастопольского морского порта.
Троллейбусный маршрут из Ялты в Никиту восстановлен уже в продленном виде. Троллейбусный маршрут № 42 Ялта – Никита сегодня возобновил свою работу.
На развязке возле аэропорта Симферополь изменилась схема движения транспорта. Изменяется схема движения транспорта на развязке возле аэропорта Симферополь.
Одноразовая посуда и прививки от гепатита: что ждет крымский общепит
Сотрудников кафе и ресторанов Ялты вакцинируют от гепатита А, а заведениям запретят использовать стеклянную посуду.
Роспотребнадзор предложил приостановить прием отдыхающих в Ялте
В связи с недавним наводнением в Ялте и возможными рисками возникновения вспышек кишечных инфекций Роспотребнадзор предлагает приостановить прием отдыхающих не неделю.
Центральные улицы Ялты обещают открыть для проезда вечером в среду
Власти Ялты обещают открыть центральные улицы города для проезда общественного транспорта завтра к вечеру.
В Крыму вводятся новые ограничения по COVID-19
Глава Республики Крым Сергей Аксенов ужесточил ограничительные меры по профилактике коронавирусной инфекции в связи с ростом заболеваемости в регионе.
10 часов назад
Мэр Ялты нашла причину больших ущербов от потопа
15 часов назад
После открытия Турции россияне забыли о Крыме
7 часов назад
Рост продолжается: ковидная сводка по Крыму
12 часов назад
В Ялте после потопа руками спасали крокодиловфото
12 часов назад
Курортный сезон
Новости курортного сезона