Центральные улицы Ялты обещают открыть для проезда вечером в среду

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Власти Ялты обещают открыть центральные улицы города для проезда общественного транспорта завтра к вечеру.

Об этом сегодня на заседании комиссии по чрезвычайной ситуации в Республике Крым сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

«Я хотела бы объявить всем ялтинцам, что мы с завтрашнего дня уже точно, дополнительно скажем время, откроем скорее всего с вечера центральные улицы для проезда общественного транспорта. Потому что сегодня это вызывает некоторое напряжение в обществе», – сказала Павленко.

Ранее сообщалось, что в Ялте из-за наводнения вызванного обильными дождями, было ограничено движения автотранспорта, в том числе пассажирского. 18 мая возобновилось движение автобусов сообщением Ялта – Гурзуф, а накануне возобновил работу троллейбусный маршрут Ялта – Никита.

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В тексте использованы материалы: Крыминформ

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