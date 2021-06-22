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Центральные улицы Ялты обещают открыть для проезда вечером в среду

20:47 вторник, 22 июня 2021
Ялта
Центральные улицы Ялты обещают открыть для проезда вечером в среду

фото © ria.ru

Власти Ялты обещают открыть центральные улицы города для проезда общественного транспорта завтра к вечеру.

Об этом сегодня на заседании комиссии по чрезвычайной ситуации в Республике Крым сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

«Я хотела бы объявить всем ялтинцам, что мы с завтрашнего дня уже точно, дополнительно скажем время, откроем скорее всего с вечера центральные улицы для проезда общественного транспорта. Потому что сегодня это вызывает некоторое напряжение в обществе», – сказала Павленко.

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В тексте использованы материалы: Крыминформ

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