Власть
Троллейбусный маршрут из Ялты в Никиту восстановлен уже в продленном виде
Троллейбусный маршрут № 42 Ялта – Никита сегодня возобновил свою работу.
Об этом сообщил председатель Ялтинского городского совета – глава муниципального образования Константин Шимановский.
«Как мы и обещали ранее, его маршрут продлен за счет использования на линии новых троллейбусов с запасом автономного хода, и теперь он будет спускаться с трассы Ялта – Симферополь до нижних ворот Никитского ботанического сада», – сказал Шимановский.
По его словам, в связи с перекрытием дорожного движения в центре города для ликвидации последствий экстремального ливня, прошедшего в Ялте 18 июня, временно этот маршрут будет отправляться от троллейбусного вокзала.
«Но после открытия города для транспорта он будет вновь продлен до остановки Пионерская», – заверил Шимановский.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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