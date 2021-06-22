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Власть

Троллейбусный маршрут из Ялты в Никиту восстановлен уже в продленном виде

09:57 вторник, 22 июня 2021
Ялта

Троллейбусный маршрут № 42 Ялта – Никита сегодня возобновил свою работу.

Об этом сообщил председатель Ялтинского городского совета – глава муниципального образования Константин Шимановский.

«Как мы и обещали ранее, его маршрут продлен за счет использования на линии новых троллейбусов с запасом автономного хода, и теперь он будет спускаться с трассы Ялта – Симферополь до нижних ворот Никитского ботанического сада», – сказал Шимановский.

По его словам, в связи с перекрытием дорожного движения в центре города для ликвидации последствий экстремального ливня, прошедшего в Ялте 18 июня, временно этот маршрут будет отправляться от троллейбусного вокзала.

«Но после открытия города для транспорта он будет вновь продлен до остановки Пионерская», – заверил Шимановский.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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