Троллейбусный маршрут из Ялты в Никиту восстановлен уже в продленном виде

Троллейбусный маршрут № 42 Ялта – Никита сегодня возобновил свою работу.

Об этом сообщил председатель Ялтинского городского совета – глава муниципального образования Константин Шимановский.

«Как мы и обещали ранее, его маршрут продлен за счет использования на линии новых троллейбусов с запасом автономного хода, и теперь он будет спускаться с трассы Ялта – Симферополь до нижних ворот Никитского ботанического сада», – сказал Шимановский.

По его словам, в связи с перекрытием дорожного движения в центре города для ликвидации последствий экстремального ливня, прошедшего в Ялте 18 июня, временно этот маршрут будет отправляться от троллейбусного вокзала.

«Но после открытия города для транспорта он будет вновь продлен до остановки Пионерская», – заверил Шимановский.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе могут ограничить движение самокатов в центре и в парках. В Севастополе намерены ограничить скоростной режим электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), а также полностью запретить перемещаться на них в некоторых местах.

В Большой Ялте новая схема движения автобусов, часть рейсов отменены. В Ялте введена временная схема движения общественного транспорта, часть маршрутов работать не будет.

Аэропорт Симферополь обслужил 2 млн пассажиров с начала года. Аэропорт Симферополь обслужил с начала 2021 года два миллиона человек, пассажиропоток впервые превысил такой рубеж уже в первом полугодии.

В Минкурортов попросили воздержаться от передвижения по Крыму. Жителей и гостей Крыма просят воздержаться от передвижений по полуострову на время штормового предупреждения.