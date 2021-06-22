Власть
Строительство коллектора в Симферополе выполнено на 40 процентов
Готовность строящегося коллектора глубокого заложения в Симферополе достигла 40%.
Об этом журналистам сообщил вице-премьер правительства республики Евгений Кабанов.
«Коллектор длиной 17 км позволит полностью обеспечить Симферополь качественными канализационными стоками, очисткой и переброской на Укромненские канализационные очистные. На сегодняшний день объект готов на 40%. Срок завершения работ – конец 2022 года. Строительство коллектора даст развитие крымской столицы на десятилетия вперед», – сообщил Кабанов.
Строительство коллектора глубокого заложения ведется с января 2020 года. Проект предусматривает строительство коллектора длиной 17 381 метр, в том числе 31 шахты.
Трасса коллектора начнется с Екатерининского сада – перекрестка улиц Шмидта и Ленина, проследует вдоль и под Евпаторийским шоссе. Затем трасса повернет на Монтажную улицу, с нее выйдет на территорию Укромновского сельского поселения к трассе «Таврида», пересечет ее и выйдет на очистные сооружения. Подрядчиком является ООО «Тоннельгеострой».
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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