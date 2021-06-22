Потоп в Крыму
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Стало известно что уберегло садоводов Севастополя от превращения в Ялту
фото © НТС
Дамба на Туристском пруду уберегла садоводческие товарищества в Байдарской долине Севастополя от сильного потопа в ночь на 18 июня.
Об этом телеканалу «НТС» сообщил директор государственного бюджетного учреждения «Экоцентр», подведомственного Севприроднадзору.
Напомним, в ночь на 18 июня на Севастополь обрушился сильный ливень и порывистый ветер. Затопило ряд домов в селах и квартир в городе, часть садовых товариществ на мысе Фиолент оказались обесточены, автомобили в разных районах города были повреждены рухнувшими ветками. Озеро в районе Тороповой дачи вышло из берегов, затопив отдельные прибрежные территории популярного места отдыха.
Подобная судьба не постигла садоводов Байдарской долины благодаря проведенному зимой ремонту дамбы и грамотной работе специалистов. Они расчистили водовыпускной канал отремонтированного гидротехнического сооружения и понизили его отметку с 3 до 5 метров, что помогло избежать избыточного давления на плотину.
«Вчера мы расчистили водовыпускной канал, расширили его, чтобы можно было пропускать большой объем воды, раздвоили его, высоту дамбы подняли мешками с песком на всякий случай, но перелива не было и все проходило практически в штатном режиме», – сообщил директор ГБУ «Экоцентр» Владимир Торчинский.
Напомним, что проливные дожди существенно пополнили запасы воды в водохранилищах Севастополя.
В тексте использованы материалы: Форпост
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