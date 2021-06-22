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Коронавирус в Крыму

Сотню в день: в Севастополе будут штрафовать нарушителей режима COVID

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил штрафовать нарушающих COVID-ограничения в городе.

Такое распоряжение глава города отдал на оперативном штабе.

Развожаева, в частности, удивило то, что в Севастополе по-прежнему проводится только разъяснительная работа, а по итогам рейдовых мероприятий, направленных на выявление нарушителей коронавирусных ограничений, было выписано всего пять штрафов.

«Вы издеваетесь что ли? Все без масок! – возмутился губернатор. – Коллеги, давайте все это заканчивать. Полиция с департаментом общественной безопасности – сколько можно разъяснительную работу проводить? Чтобы 100 штрафов в день было минимум. Будем бюджет пополнять, лекарства закупать. Для тех, кто потом в больницу приезжает».

Отдельно Развожаев поручил организовать бесплатную раздачу либо продажу масок на входе в предприятия торговли.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе ловят нарушителей антиковидных ограничений. В крымской столице созданы мобильные группы, которые выявляют нарушителей антикоронавирусных ограничений среди предпринимателей, сообщил мэр Симферополя Валентин Демидов, передает пресс-служба администрации города.

Больше 6 тысяч севастопольцев стали невыездными. С начала 2021 года в Севастополе более 6 тысяч должников ограничено в праве выезда за пределы Российской Федерации, сообщает пресс-служба городского управления Федеральной службы судебных приставов.

Арестованного в Севастополе мужчину по подозрению в госизмене этапировали в Москву. Гражданин России Евгений Петрушин, обвиняемый ФСБ в передаче украинской разведке данных о Черноморском флоте России, доставлен из Крыма в Москву, а его арест продлен на три месяца, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на районный Лефортовский суд Москвы.

МВД не зафиксировало случаев мародерства в Ялте. МВД по Крыму не зафиксировало случаев мародерства и отмечает общее снижение преступлений в Ялте.

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