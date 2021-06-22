Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Симферополе ловят нарушителей антиковидных ограничений ● В Севастополе новые ковидные ограничения вступили в силу ● В Крыму вводятся новые ограничения по COVID-19 ● Рост продолжается: ковидная сводка по Крыму ● Массовое заражение в Артеке: 60 детей и 16 вожатых изолировали в обсерватор
Сотню в день: в Севастополе будут штрафовать нарушителей режима COVID
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил штрафовать нарушающих COVID-ограничения в городе.
Такое распоряжение глава города отдал на оперативном штабе.
Развожаева, в частности, удивило то, что в Севастополе по-прежнему проводится только разъяснительная работа, а по итогам рейдовых мероприятий, направленных на выявление нарушителей коронавирусных ограничений, было выписано всего пять штрафов.
«Вы издеваетесь что ли? Все без масок! – возмутился губернатор. – Коллеги, давайте все это заканчивать. Полиция с департаментом общественной безопасности – сколько можно разъяснительную работу проводить? Чтобы 100 штрафов в день было минимум. Будем бюджет пополнять, лекарства закупать. Для тех, кто потом в больницу приезжает».
Отдельно Развожаев поручил организовать бесплатную раздачу либо продажу масок на входе в предприятия торговли.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Симферополе ловят нарушителей антиковидных ограничений. В крымской столице созданы мобильные группы, которые выявляют нарушителей антикоронавирусных ограничений среди предпринимателей, сообщил мэр Симферополя Валентин Демидов, передает пресс-служба администрации города.
Больше 6 тысяч севастопольцев стали невыездными. С начала 2021 года в Севастополе более 6 тысяч должников ограничено в праве выезда за пределы Российской Федерации, сообщает пресс-служба городского управления Федеральной службы судебных приставов.
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