Сотню в день: в Севастополе будут штрафовать нарушителей режима COVID

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил штрафовать нарушающих COVID-ограничения в городе.

Такое распоряжение глава города отдал на оперативном штабе.

Развожаева, в частности, удивило то, что в Севастополе по-прежнему проводится только разъяснительная работа, а по итогам рейдовых мероприятий, направленных на выявление нарушителей коронавирусных ограничений, было выписано всего пять штрафов.

«Вы издеваетесь что ли? Все без масок! – возмутился губернатор. – Коллеги, давайте все это заканчивать. Полиция с департаментом общественной безопасности – сколько можно разъяснительную работу проводить? Чтобы 100 штрафов в день было минимум. Будем бюджет пополнять, лекарства закупать. Для тех, кто потом в больницу приезжает».

Отдельно Развожаев поручил организовать бесплатную раздачу либо продажу масок на входе в предприятия торговли.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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