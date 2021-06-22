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Власть

Самолеты и вертолеты провели учения в Крыму

14:33 вторник, 22 июня 2021

Экипажи самолетов и вертолетов из состава морской авиации и ПВО Черноморского флота (ЧФ) провели летно-тактическое учение (ЛТУ) с выполнением бомбовых ударов по наземным и морским целям.

В ходе первого этапа ЛТУ экипажи Су-24МР отработали задачи по ведению разведки и передаче данных по местонахождению условного противника.

Для уничтожения береговых целей были задействованы многоцелевые истребители Су-30СМ, а также фронтовые бомбардировщики Су-24М из состава отдельного морского штурмового авиационного полка. Экипажи нанесли учебные бомбовые удары по расположению условного противника, применив авиационные бомбы типа ОФАБ. Цели были расположены в районе горы «Кончекская» на межвидовом полигоне «Опук» в Крыму.

Также были отработаны задачи по поиску и уничтожению подводных лодок условного противника. Экипажи противолодочных вертолетов Ка-27ПЛ сначала обнаружили, а затем самолеты-амфибии Бе-12 условно уничтожили морские цели точными бомбовыми ударами.

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