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Коронавирус в Крыму

Рост продолжается: ковидная сводка по Крыму

10:17 вторник, 22 июня 2021
Рост продолжается: ковидная сводка по Крыму

фото © zdrav.expert

За минувшие сутки в республике заболел еще 201 человек.

Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«Из общего количества заболевших 160 выявлены при обращении за медицинской помощью, 39 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 случая завозные из-за границы», - сообщил Аксенов на своей странице в Facebook.

За прошедшие сутки в регионе было проведено 2200 обследований на коронавирус. Кроме того 38 человек были выписаны по факту выздоровления.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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Рост продолжается: ковидная сводка по Крыму

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