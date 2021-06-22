Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Массовое заражение в Артеке: 60 детей и 16 вожатых изолировали в обсерватор ● Почти две сотни: коронавирус в Крыму - данные за сутки ● Число зараженных COVID-19 детей в Артеке выросло вдвое ● СМИ рассказали о тайной подмене вакцин от коронавируса российскими врачами ● В Артеке прокомментировали ситуацию с шестью заболевшими COVID детьми
Рост продолжается: ковидная сводка по Крыму
фото © zdrav.expert
За минувшие сутки в республике заболел еще 201 человек.
Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.
«Из общего количества заболевших 160 выявлены при обращении за медицинской помощью, 39 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 случая завозные из-за границы», - сообщил Аксенов на своей странице в Facebook.
За прошедшие сутки в регионе было проведено 2200 обследований на коронавирус. Кроме того 38 человек были выписаны по факту выздоровления.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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