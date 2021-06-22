Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.0
воздух +19
море +19

Власть

Россиян не пустят в Европу этим летом

19:48 вторник, 22 июня 2021
Россиян не пустят в Европу этим летом

фото © Новости Крыма

Туристические поездки в страны Евросоюза, за исключением Кипра и Греции, будут недоступны россиянам все лето.

Об этом «Известиям» заявил гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

«Россия с 28 июня возобновляет авиасообщение с рядом стран Европы, но они российских туристов пока не ждут. В Бельгию, Италию, Ирландию мы поехать не можем, и пока никто из высокопоставленных лиц этих государств не говорил о смягчении условий въезда для россиян. Были лишь заявления министра туризма Италии, которых явно недостаточно. Уверен, что Европа будет недоступна нашим туристам все лето», — отметил эксперт.

Из стран ЕС российские путешественники на данный момент могут посетить Кипр и Грецию. Для въезда необходимо предоставить тест ПЦР или сертификат о вакцинации «Спутником V», а также получить визу.

Россия с 28 июня возобновит воздушное сообщение с США, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром, Северной Македонией. Кроме того, с 22 июня восстанавливается полномасштабное авиасообщение с Турцией.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе меняется время отхода первых катеров. В Севастополе с понедельника, 21 июня, первые утренние катера будут отправляться раньше, сообщают на сайте Севастопольского морского порта.

Троллейбусный маршрут из Ялты в Никиту восстановлен уже в продленном виде. Троллейбусный маршрут № 42 Ялта – Никита сегодня возобновил свою работу.

На развязке возле аэропорта Симферополь изменилась схема движения транспорта. Изменяется схема движения транспорта на развязке возле аэропорта Симферополь.

В Севастополе могут ограничить движение самокатов в центре и в парках. В Севастополе намерены ограничить скоростной режим электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), а также полностью запретить перемещаться на них в некоторых местах.

Потоп в Крыму
Одноразовая посуда и прививки от гепатита: что ждет крымский общепит

Одноразовая посуда и прививки от гепатита: что ждет крымский общепит

Сотрудников кафе и ресторанов Ялты вакцинируют от гепатита А, а заведениям запретят использовать стеклянную посуду.

Потоп в Крыму
Роспотребнадзор предложил приостановить прием отдыхающих в Ялте

Роспотребнадзор предложил приостановить прием отдыхающих в Ялте

В связи с недавним наводнением в Ялте и возможными рисками возникновения вспышек кишечных инфекций Роспотребнадзор предлагает приостановить прием отдыхающих не неделю.

Потоп в Крыму
Центральные улицы Ялты обещают открыть для проезда вечером в среду

Центральные улицы Ялты обещают открыть для проезда вечером в среду

Власти Ялты обещают открыть центральные улицы города для проезда общественного транспорта завтра к вечеру.

Главное за сегодня

В Крыму вводятся новые ограничения по COVID-19

Глава Республики Крым Сергей Аксенов ужесточил ограничительные меры по профилактике коронавирусной инфекции в связи с ростом заболеваемости в регионе.

10 часов назад

Сюжет
Курортный сезон

Курортный сезон

Новости курортного сезона

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации