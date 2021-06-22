Потоп в Крыму
Развитие сюжета: Военные направили на помощь Ялте дополнительно два полка ● МВД не зафиксировало случаев мародерства в Ялте ● В Феодосии собирают заявки на компенсации после стихийного бедствия ● Жителей Ялты попросили не пить воду из-под крана ● Мэр Ялты нашла причину больших ущербов от потопа
Роспотребнадзор предписал закрыть пляжи Севастополя на неопределенный срок
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В региональном отделении службы внятных уточнений дать не смогли.
В связи с ухудшением качества морской воды органам местного самоуправления выданы предписания о приостановлении эксплуатации пляжей на пострадавших от потопа территориях Севастополя и Республики Крым, говорится на сайте Роспотребнадзора.
Такие меры приняты с целью профилактики острых кишечных инфекций, говорится на сайте ведомства. Кроме того, организована иммунизация декретированных групп против вирусного гепатита А и дизентерии Зонне, организована и проводится разъяснительная работа по соблюдению мер профилактики инфекционных болезней.
Точные сроки действия предписания о приостановке работы пляжей не указаны. В региональном управлении Роспотребнадзора по Севастополю и Республике Крым отказались от комментариев, предложив направить официальный запрос. Таким образом, к настоящему моменту время возобновления работы пляжей остается неизвестным.
Напомним, ранее городским властям пришлось приостановить подачу водопроводной воды в связи с загрязнением и замутнением воды в водохранилище, которое ливень пополнил на один миллион кубометров.
В тексте использованы материалы: Форпост
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