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Роспотребнадзор предложил приостановить прием отдыхающих в Ялте

21:24 вторник, 22 июня 2021
Ялта
Роспотребнадзор предложил приостановить прием отдыхающих в Ялте

фото © pixabay.com

В связи с недавним наводнением в Ялте и возможными рисками возникновения вспышек кишечных инфекций Роспотребнадзор предлагает приостановить прием отдыхающих не неделю.

Об этом сегодня на заседании комиссии по чрезвычайной ситуации в РК сообщила начальник Управления санитарного надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Ирина Шевкун.

«С учетом нестабильных показателей по безопасности питьевой воды и возможными рисками заболеваний острыми кишечными инфекциями и формированием эпидочагов в организованных местах отдыха Роспотребнадзор рекомендует рассмотреть возможность закрытия приема туристов на семь дней в санаторно-курортные учреждения», — отметила Ирина Шевкун.

В ответ Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал такую меру маловероятной.

«Думаю, маловероятно, что мы сможем это сделать. Люди путевки купили, кто-то квартиры снимает. Но, тем не менее, будем принимать решения, исходя из обстановки. Пока такого решения нет», — сказал Глава Республики.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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После открытия Турции россияне забыли о Крыме. После новости о том, что Россия с 22 июня восстанавливает авиасообщение с Турцией, спрос на авиабилеты в эту страну у российских туристов в три раза превысил средний уровень за прошлый месяц.

Более 20 тысяч отдыхающих попали в зону подтопления в Ялте. Более 170 средств размещения, в которых остановились более 20 тыс отдыхающих, попали в зону подтопления в Ялте.

В Ялте на несколько дней запретили купаться в море. Запрет на купание в море в акватории Ялты ориентировочно снимут не раньше 23 июня.

Власти Крыма думают, что туристы с радостью едут в затопленный Крым. Массовых отказов от бронирований в городском округе Ялта и других регионах Республики Крым на данный момент нет. Отели и санатории работают в штатном режиме.

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