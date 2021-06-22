Роспотребнадзор предложил приостановить прием отдыхающих в Ялте

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В связи с недавним наводнением в Ялте и возможными рисками возникновения вспышек кишечных инфекций Роспотребнадзор предлагает приостановить прием отдыхающих не неделю.

Об этом сегодня на заседании комиссии по чрезвычайной ситуации в РК сообщила начальник Управления санитарного надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Ирина Шевкун.

«С учетом нестабильных показателей по безопасности питьевой воды и возможными рисками заболеваний острыми кишечными инфекциями и формированием эпидочагов в организованных местах отдыха Роспотребнадзор рекомендует рассмотреть возможность закрытия приема туристов на семь дней в санаторно-курортные учреждения», — отметила Ирина Шевкун.

В ответ Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал такую меру маловероятной.

«Думаю, маловероятно, что мы сможем это сделать. Люди путевки купили, кто-то квартиры снимает. Но, тем не менее, будем принимать решения, исходя из обстановки. Пока такого решения нет», — сказал Глава Республики.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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