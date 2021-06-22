Разлив реки Бельбек в Севастополе попал на видео

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Река Бельбек после прошедших на прошлой неделе ливней наполнилась и разлилась в море.

Кадры того, как пресные воды стремительно несет в морское пространство, попали на камеру видеонаблюдения.

Почти пересохшую в прошлом году реку сегодня не узнать. На опубликованном в соцсетях и ускоренном в несколько раз видео заметно, как течение в устье Бельбека становится все быстрее, а темная речная вода распространяется по бирюзовой морской глади возле пляжа «Любимовка».

Ранее в эфире программы «На троих» начальник отдела гидрологии и гидрологических прогнозов Гидрометцентра Крыма Наталья Охременко сообщила, что уровень воды в Бельбеке после обильных осадков повысился более чем на метр.

По информации вице-губернатора Севастополя Николая Жигулина, главный источник водоснабжения города — Чернореченское водохранилище пополнилось почти на миллион кубометров. Дважды в городе даже пришлось перекрывать водоснабжение из-за мутности поступающей воды.

Напомним: в ночь на 18 июня на полуостров обрушился сильный ливень и порывистый ветер. Затопило ряд домов в селах и квартир в городе, часть садовых товариществ на мысе Фиолент оказались обесточены, автомобили в разных районах города были повреждены рухнувшими ветками, а кое-где затоплены. В озеро в районе Тороповой дачи мощными потоками смыло дамбу, затопив отдельные прибрежные территории популярного места отдыха. Уровень воды в Туристском пруду достиг крайней отметки, в какой-то момент вода стала выходить из берегов. Уберечь жителей окрестных сел от мощного потопа удалось благодаря грамотной работе специалистов. Они расчистили водовыпускной канал, тем самым заметно понизив уровень воды.

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