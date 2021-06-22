Прогноз погоды в Крыму на вторник 22 июня

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 22 июня.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, дождь (местами сильные ливни), уровень опасности оранжевый, туман (местами туман при видимости 200-500 м), уровень опасности желтый, прочие опасности (местами град шквал 15-20 м/с), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, дождь (местами сильные ливни), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (местами град, шквал 15-20 м/с), уровень опасности желтый, туман (местами туман при видимости 200-500 м), уровень опасности желтый. На южном побережье - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, прочие опасности (местами град, шквал 15-20 м/с), уровень опасности желтый, дождь (местами сильные ливни), уровень опасности оранжевый, туман (местами туман при видимости 200-500 м), уровень опасности желтый. В горах Крыма - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, прочие опасности (местами град, шквал 15-20 м/с), уровень опасности желтый, дождь (местами сильные ливни), уровень опасности оранжевый, туман (местами туман при видимости 200-500 м), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 18 до 25, ночью от 18 до 19 градусов. Ветер северо-восточный 9 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 83 до 97 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 20 до 26, ночью от 21 до 22 градусов. Ветер северный 5 км/час, возможны порывы до 10 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 81 до 95 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 20 до 21, ночью около 20 градусов. Ветер северо-западный 11 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 91 до 100 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 25, ночью от 20 до 21 градусов. Ветер юго-восточный 9 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 80 до 92 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 22 до 25, ночью около 22 градусов. Ветер северо-восточный 12 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 90 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 20 до 24, ночью от 20 до 21 градусов. Ветер западный 12 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 82 до 93 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 19 до 28, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер юго-восточный 9 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 92 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 21 до 27, ночью от 21 до 22 градусов. Ветер восточный 7 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 80 до 88 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 16 до 20, ночью около 16 градусов. Ветер северо-западный 5 км/час, возможны порывы до 11 км/час. Влажность воздуха в течение дня составит 100 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 18 до 23, ночью около 18 градусов. Ветер северо-восточный 4 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 90 до 100 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 17 до 22 градусов тепла. По городам: в Алуште - 18, в Евпатории - 21, на мысе Казантип в Азовском море - 23, в Керчи - 22, в Николаевке - 20, в Севастополе - 19, в Судаке - 20, на Тарханкуте - 20, в Феодосии - 21, в Ялте - 19 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 19, в Египте - 25, на Кипре - 23, в Одессе - 20, в Сочи - 21, в Турции - 24, в Хорватии - 22 градусов выше нуля.

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