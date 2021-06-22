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Власть

Привет из 90-х: ради налогов власти будут разыскивать владельцев недвижимости

Привет из 90-х: ради налогов власти будут разыскивать владельцев недвижимости

фото © pikabu.ru

В Росреестре отсутствуют данные о правообладателях 46 млн объектов.

Власти Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя будут разыскивать владельцев недвижимости, оформленной в 90-е годы, для актуализации данных в госреестре. Об этом РИА Новости-Недвижимость рассказал партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Станислав Данилов.

По его словам, в 90-е годы действовал другой механизм актуализации данных об правообладателях недвижимости. То есть если человек не хотел подавать соответствующее заявление в Росреестр со своими новыми личными данными, то ведомство никак не могло узнать об этом.

Это усложнило процедуру взыскания имущественных налогов, поскольку непонятно, с кого их взимать, а также нет доказательств, что имущество принадлежит именно должнику.

На сегодня у государства нет точных сведений о правообладателях 46 млн объектов недвижимости.

С 29 июня вступает в силу закон, который позволит выявлять владельцев недвижимости, получивших документы о праве собственности до 31 января 1998 года.

Такие полномочия получат исполнительная власть и органы местного самоуправления указанных регионов. Для актуализации данных в ЕГРН предполагается использовать сведения архивов, полиции, загсов, налоговых органов и нотариусов.

«Важно отметить, что все вот эти коммуникации осуществляются в порядке межведомственного взаимодействия, то есть они не предполагают предоставление каких-либо сведений третьим лицам, все это осуществляется, по сути, самим государством. Следовательно, нет такого лица, которое откажется муниципалитету предоставлять запрошенные сведения, поскольку вполне логично можно предположить, что и нотариусы, и полиция, и Росреестр будут исправно и законопослушно исполнять полученные запросы и предоставлять сведения, если они у них имеются», — подчеркнул Данилов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Форпост

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