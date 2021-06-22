После открытия Турции россияне забыли о Крыме

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После новости о том, что Россия с 22 июня восстанавливает авиасообщение с Турцией, спрос на авиабилеты в эту страну у российских туристов в три раза превысил средний уровень за прошлый месяц.

Об этом сообщает аналитический центр сервиса поездок Туту.ру.

По данным компании, с 18 до 20 июня Турция вошла в первую пятерку стран, куда были оформлены билеты.

«В конце прошлой недели туда оформлялся каждый десятый билет среди зарубежных. Средний чек в одну сторону составил около 14,8 тысячи рублей», - отметили аналитики сервиса.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в пятницу федеральный оперштаб по ситуации с коронавирусом принял решение восстановить авиасообщение с рядом стран.

«Пионером» станет Турция: туда самолеты полетят уже 22 июня. С 28 июня к перечню полетов добавятся США, Бельгия, Болгария, Иордания, Ирландия, Италия.

Также будет увеличена география полетов в Грецию: российские авиарейсы будут принимать в шести греческих городах. Несмотря на это, спрос на перелеты в Грецию за последние дни не вырос, отметили аналитики сервиса путешествий.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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