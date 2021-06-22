Открывшаяся Турция отправила Крым в нокаут

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Российские граждане начали отказываться от ранее забронированных путевок на отечественные курорты ради поездки в Турцию, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Российские курорты меняют, есть запросы на это, но пока количественно и в долях оценить сложно», – цитирует Ломидзе РИА Новости.

В то же время туроператоры отмечают, что этот процесс не носит массовый характер. По словам представителя одного из турагентств, туристы интересуются вопросами замены путевки, но аннуляции пока единичны.

По словам специалистов, перебронировать путевку на Турцию проблематично и зачастую это несет за собой оплату фактически понесенных затрат, поэтому подобные запросы не носят массового характера.

Эксперты АТОР констатируют, что в связи с возобновлением авиасообщения спрос на отдых в Турции высок во всех сегментах: от бюджетного до люкса.

По оценкам аналитиков ассоциации, при сохранении нынешней динамики бронирования и цен, а также при отсутствии дополнительных антиковидных ограничений, турпоток из России в Турцию на всех направлениях с 22 июня до конца сентября может составить около 3 млн человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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