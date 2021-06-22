Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.0
воздух +19
море +19

Потоп в Крыму

Одноразовая посуда и прививки от гепатита: что ждет крымский общепит

22:25 вторник, 22 июня 2021
Ялта
Одноразовая посуда и прививки от гепатита: что ждет крымский общепит

фото © mbm-design.ru

Сотрудников кафе и ресторанов Ялты вакцинируют от гепатита А, а заведениям запретят использовать стеклянную посуду.

Об этом в ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности РК во вторник заявила главный санитарный врач Крыма и Севастополя Наталья Пеньковская.

Она подчеркнула, что в районах, пострадавших от стихии категорически запрещено не только купание в море, но использование водопроводной воды без предварительного кипячения.

«В связи с увеличением риска заражения опасными вирусными заболеваниями, совместно с Минздравом РФ был отработан вопрос иммунизации сотрудников пищевой промышленности, общепита, торговли и детских оздоровительных учреждений от гепатита А и дизентерии», - заявила Пеньковская и добавила, что в настоящее время в Крыму имеется запас вакцин в размере 30% от необходимого объема.

Вопрос получения недостающих препаратов находится на контроле регионального Минздрава, отметила она. Кроме того, главный санитарный врач Крыма и Севастополя подчеркнула, что в связи в риском развития опасных заболеваний, предприятиям общепита дано указание перейти на работу с одноразовой посудой.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Привет из 90-х: ради налогов власти будут разыскивать владельцев недвижимости. В Росреестре отсутствуют данные о правообладателях 46 млн объектов.

В Симферополе ловят нарушителей антиковидных ограничений. В крымской столице созданы мобильные группы, которые выявляют нарушителей антикоронавирусных ограничений среди предпринимателей, сообщил мэр Симферополя Валентин Демидов, передает пресс-служба администрации города.

Больше 6 тысяч севастопольцев стали невыездными. С начала 2021 года в Севастополе более 6 тысяч должников ограничено в праве выезда за пределы Российской Федерации, сообщает пресс-служба городского управления Федеральной службы судебных приставов.

Арестованного в Севастополе мужчину по подозрению в госизмене этапировали в Москву. Гражданин России Евгений Петрушин, обвиняемый ФСБ в передаче украинской разведке данных о Черноморском флоте России, доставлен из Крыма в Москву, а его арест продлен на три месяца, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на районный Лефортовский суд Москвы.

Потоп в Крыму
Одноразовая посуда и прививки от гепатита: что ждет крымский общепит

Одноразовая посуда и прививки от гепатита: что ждет крымский общепит

Сотрудников кафе и ресторанов Ялты вакцинируют от гепатита А, а заведениям запретят использовать стеклянную посуду.

Потоп в Крыму
Роспотребнадзор предложил приостановить прием отдыхающих в Ялте

Роспотребнадзор предложил приостановить прием отдыхающих в Ялте

В связи с недавним наводнением в Ялте и возможными рисками возникновения вспышек кишечных инфекций Роспотребнадзор предлагает приостановить прием отдыхающих не неделю.

Потоп в Крыму
Центральные улицы Ялты обещают открыть для проезда вечером в среду

Центральные улицы Ялты обещают открыть для проезда вечером в среду

Власти Ялты обещают открыть центральные улицы города для проезда общественного транспорта завтра к вечеру.

Главное за сегодня

В Крыму вводятся новые ограничения по COVID-19

Глава Республики Крым Сергей Аксенов ужесточил ограничительные меры по профилактике коронавирусной инфекции в связи с ростом заболеваемости в регионе.

10 часов назад

Сюжет
Курортный сезон

Курортный сезон

Новости курортного сезона

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации