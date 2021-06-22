Одноразовая посуда и прививки от гепатита: что ждет крымский общепит

фото © mbm-design.ru

Сотрудников кафе и ресторанов Ялты вакцинируют от гепатита А, а заведениям запретят использовать стеклянную посуду.

Об этом в ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности РК во вторник заявила главный санитарный врач Крыма и Севастополя Наталья Пеньковская.

Она подчеркнула, что в районах, пострадавших от стихии категорически запрещено не только купание в море, но использование водопроводной воды без предварительного кипячения.

«В связи с увеличением риска заражения опасными вирусными заболеваниями, совместно с Минздравом РФ был отработан вопрос иммунизации сотрудников пищевой промышленности, общепита, торговли и детских оздоровительных учреждений от гепатита А и дизентерии», - заявила Пеньковская и добавила, что в настоящее время в Крыму имеется запас вакцин в размере 30% от необходимого объема.

Вопрос получения недостающих препаратов находится на контроле регионального Минздрава, отметила она. Кроме того, главный санитарный врач Крыма и Севастополя подчеркнула, что в связи в риском развития опасных заболеваний, предприятиям общепита дано указание перейти на работу с одноразовой посудой.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Привет из 90-х: ради налогов власти будут разыскивать владельцев недвижимости. В Росреестре отсутствуют данные о правообладателях 46 млн объектов.

В Симферополе ловят нарушителей антиковидных ограничений. В крымской столице созданы мобильные группы, которые выявляют нарушителей антикоронавирусных ограничений среди предпринимателей, сообщил мэр Симферополя Валентин Демидов, передает пресс-служба администрации города.

Больше 6 тысяч севастопольцев стали невыездными. С начала 2021 года в Севастополе более 6 тысяч должников ограничено в праве выезда за пределы Российской Федерации, сообщает пресс-служба городского управления Федеральной службы судебных приставов.

Арестованного в Севастополе мужчину по подозрению в госизмене этапировали в Москву. Гражданин России Евгений Петрушин, обвиняемый ФСБ в передаче украинской разведке данных о Черноморском флоте России, доставлен из Крыма в Москву, а его арест продлен на три месяца, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на районный Лефортовский суд Москвы.