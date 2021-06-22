Потоп в Крыму
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Одноразовая посуда и прививки от гепатита: что ждет крымский общепит
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Сотрудников кафе и ресторанов Ялты вакцинируют от гепатита А, а заведениям запретят использовать стеклянную посуду.
Об этом в ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности РК во вторник заявила главный санитарный врач Крыма и Севастополя Наталья Пеньковская.
Она подчеркнула, что в районах, пострадавших от стихии категорически запрещено не только купание в море, но использование водопроводной воды без предварительного кипячения.
«В связи с увеличением риска заражения опасными вирусными заболеваниями, совместно с Минздравом РФ был отработан вопрос иммунизации сотрудников пищевой промышленности, общепита, торговли и детских оздоровительных учреждений от гепатита А и дизентерии», - заявила Пеньковская и добавила, что в настоящее время в Крыму имеется запас вакцин в размере 30% от необходимого объема.
Вопрос получения недостающих препаратов находится на контроле регионального Минздрава, отметила она. Кроме того, главный санитарный врач Крыма и Севастополя подчеркнула, что в связи в риском развития опасных заболеваний, предприятиям общепита дано указание перейти на работу с одноразовой посудой.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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