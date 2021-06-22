Общепиту в Ялте урезали меню на время ЧС

В Ялте сократят ассортимент блюд на предприятиях общественного питания, в том числе, в детских оздоровительных и санаторно-курортных организациях.

Такое предписание Роспотребнадзор выдал властям города, сообщает отдел информационной политики администрации Ялты.

«На предприятиях общественного питания и, в том числе, детских оздоровительных, санаторно-курортных организациях, должен быть сокращен ассортимент приготовляемых блюд (до одного наименования ассортимента первых, вторых, третьих блюд)», - говорится в сообщении.

Кроме этого, необходимо провести ревизию и дезинфекцию запасов питьевой воды и обеспечить контроль подвоза чистой воды населению.

«Также хочу напомнить жителям и гостям Ялты, что Роспотребнадзор рекомендует использовать в пищу исключительно бутилированною воду, а также ту воду, которую доставляют водовозки «Водоканала». А из распределительной сети воду можно использовать исключительно только после кипячения», - предупредила в очередной раз мэр города Янина Павленко.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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