На западе Крыма иномарка опрокинулась в кювет: водитель погиб

Один человек погиб и еще один пострадал в результате аварии на автодороге Евпатория – Мирный на западе Крыма, сообщила пресс-служба МЧС республики.

ДТП произошло во вторник около двух часов ночи в районе села Штормовое Сакского района. Легковой автомобиль Chevrolet съехал с дорожного полотна в кювет. Водитель иномарки погиб на месте.

В аварии пострадала пассажирка легковушки. Прибывшие на место ДТП спасатели транспортировали ее к автомобилю скорой помощи.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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