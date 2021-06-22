Происшествия
На западе Крыма иномарка опрокинулась в кювет: водитель погиб
Один человек погиб и еще один пострадал в результате аварии на автодороге Евпатория – Мирный на западе Крыма, сообщила пресс-служба МЧС республики.
ДТП произошло во вторник около двух часов ночи в районе села Штормовое Сакского района. Легковой автомобиль Chevrolet съехал с дорожного полотна в кювет. Водитель иномарки погиб на месте.
В аварии пострадала пассажирка легковушки. Прибывшие на место ДТП спасатели транспортировали ее к автомобилю скорой помощи.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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