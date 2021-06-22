МВД не зафиксировало случаев мародерства в Ялте

фото © Новости Крыма

МВД по Крыму не зафиксировало случаев мародерства и отмечает общее снижение преступлений в Ялте.

Об этом во время заседания оперштаба по ликвидации последствий ЧС сообщил глава ведомства Павел Каранда.

«За трое суток не было допущено фактов мародерства, не зафиксировали мы. (Отмечаем) общее снижение преступности – 10 преступлений по ялтинскому региону за трое суток нами зафиксировано», – сообщил Каранда.

При этом от граждан в полицию поступает большое количество обращений с просьбами о помощи – за трое суток их было более 500. «Органы внутренних дел работают в усиленном варианте. Кратно мы усилили группировку сил и средств… Мы увеличили плотность нарядов на маршрутах патрулирования, охрану общественного порядка, безопасность дорожного движения – выделены дополнительные силы и средства МВД по Республике Крым», – пояснил министр.

Сильный поток воды обрушился на Ялту 18 июня.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе директор предприятия сокрыл почти три млн рублей. В Симферополе в суд направлено уголовное дело о сокрытии почти 3 млн рублей.

Куда обращаться пострадавшим от наводнения в Крыму: советы юриста. Для возмещения ущерба от подтоплений крымчане должны обратиться с заявлением в органы власти.

МЧС наращивает группировку сил и средств в Ялте. Дополнительные силы и средства направлены в Ялту для оказания помощи населению и борьбы с последствиями сильных дождей.

Более 60 человек извлекали снаряды времен войны из-под жилого дома в Севастополе. Севастопольские спасатели провели операцию по извлечению найденных на территории частного домовладения боеприпасов времен Второй мировой войны.