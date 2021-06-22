Потоп в Крыму
Развитие сюжета: В Феодосии собирают заявки на компенсации после стихийного бедствия ● Жителей Ялты попросили не пить воду из-под крана ● Мэр Ялты нашла причину больших ущербов от потопа ● Общепиту в Ялте урезали меню на время ЧС ● Четверть крыш многоквартирных домов Ялты требуют ремонта после потопа
МВД не зафиксировало случаев мародерства в Ялте
фото © Новости Крыма
МВД по Крыму не зафиксировало случаев мародерства и отмечает общее снижение преступлений в Ялте.
Об этом во время заседания оперштаба по ликвидации последствий ЧС сообщил глава ведомства Павел Каранда.
«За трое суток не было допущено фактов мародерства, не зафиксировали мы. (Отмечаем) общее снижение преступности – 10 преступлений по ялтинскому региону за трое суток нами зафиксировано», – сообщил Каранда.
При этом от граждан в полицию поступает большое количество обращений с просьбами о помощи – за трое суток их было более 500. «Органы внутренних дел работают в усиленном варианте. Кратно мы усилили группировку сил и средств… Мы увеличили плотность нарядов на маршрутах патрулирования, охрану общественного порядка, безопасность дорожного движения – выделены дополнительные силы и средства МВД по Республике Крым», – пояснил министр.
Сильный поток воды обрушился на Ялту 18 июня.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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