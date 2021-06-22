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МВД не зафиксировало случаев мародерства в Ялте

08:22 вторник, 22 июня 2021
МВД не зафиксировало случаев мародерства в Ялте

фото © Новости Крыма

МВД по Крыму не зафиксировало случаев мародерства и отмечает общее снижение преступлений в Ялте.

Об этом во время заседания оперштаба по ликвидации последствий ЧС сообщил глава ведомства Павел Каранда.

«За трое суток не было допущено фактов мародерства, не зафиксировали мы. (Отмечаем) общее снижение преступности – 10 преступлений по ялтинскому региону за трое суток нами зафиксировано», – сообщил Каранда.

При этом от граждан в полицию поступает большое количество обращений с просьбами о помощи – за трое суток их было более 500. «Органы внутренних дел работают в усиленном варианте. Кратно мы усилили группировку сил и средств… Мы увеличили плотность нарядов на маршрутах патрулирования, охрану общественного порядка, безопасность дорожного движения – выделены дополнительные силы и средства МВД по Республике Крым», – пояснил министр.

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В тексте использованы материалы: Крыминформ

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