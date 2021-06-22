Мэр Ялты нашла причину больших ущербов от потопа

Последствия наводнения в Ялте могли бы быть меньше, если бы в руслах рек и водоохраной зоне не было такой массовой частной застройки.

Об этом заявила глава администрации города Янина Павленко по итогам первых дней ликвидации последствий ЧС на Южном берегу Крыма.

«Мы выявили еще одну серьезную проблему, которая, на мой взгляд, сегодня также во многом усугубила последствия стихии, в частности, затопление частного жилого сектора. Произошло в большей степени по причине того, что этот жилой сектор построен в нарушение всех норм и правил на земельных участках, которые находятся в руслах рек. Чего не может быть в принципе», - констатировала Павленко.

В целом масштабы ущерба оценивать рано, отметила глава города. Однако и без точных подсчетов очевидно, что вышла из строя практически вся инфраструктура города. Поэтому уже сейчас, кроме решения первоочередных задач по обеспечению безопасности населения, город работает над формированием проекта правильного инфраструктурного восстановления.

«Прежде всего мы внесем соответствующие изменения в генеральный план и иную градостроительную документацию, чтобы более не допустить возникнове6ния таких ситуаций. Русла рек не могут застраиваться. И у нас сейчас есть уникальная возможность – привести градостроительную документацию города, наконец, в порядок. Безусловно, это во многом будет болезненно. Но мы будем поступательно решать эти проблемы», - предупредила Павленко.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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