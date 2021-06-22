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Потоп в Крыму

МЧС продолжает поиски пропавшей без вести женщины в Ялте

17:12 вторник, 22 июня 2021
Ялта

МЧС Крыма продолжает работы на месте пропажи женщины в Ялте.

На текущий момент поисковая собака указала на место, где предположительно может находиться пропавшая без вести.

Как рассказала дочь пострадавшей, женщина пропала 18 июня, во время наводнения в районе Источника.

«В тот момент она с мужем переходила мост, когда ее смыло сильным течением реки. Сотрудники МЧС уже были буквально на подходе», - поделилась дочь пропавшей без вести.

Сейчас МЧС разрывает завалы, по словам местных жителей слой грунта, камней и различного мусора, принесенного течением реки местами достигает двух метров.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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