Потоп в Крыму
Развитие сюжета: Где в Ялте сейчас перекрыты улицы: список ● Замглавы МЧС России озвучил ситуацию в Ялте ● В Гурзуфе при уборке поврежден газопровод: без газа более 1000 человек ● В Ялтинском заповеднике закрыли туристические тропы ● Водоснабжение Ялты восстановлено на 90 процентов
МЧС продолжает поиски пропавшей без вести женщины в Ялте
МЧС Крыма продолжает работы на месте пропажи женщины в Ялте.
На текущий момент поисковая собака указала на место, где предположительно может находиться пропавшая без вести.
Как рассказала дочь пострадавшей, женщина пропала 18 июня, во время наводнения в районе Источника.
«В тот момент она с мужем переходила мост, когда ее смыло сильным течением реки. Сотрудники МЧС уже были буквально на подходе», - поделилась дочь пропавшей без вести.
Сейчас МЧС разрывает завалы, по словам местных жителей слой грунта, камней и различного мусора, принесенного течением реки местами достигает двух метров.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Замглавы МЧС России озвучил ситуацию в Ялте. Заместитель главы МЧС России Виктор Яцуценко проинспектировал наиболее пострадавшие районы Ялты.
В Ялте после потопа руками спасали крокодилов. В затопленном после ливня Ялтинском крокодиляриуме отловили и отправили в Алуштинский аквариум тех обитателей, которые не переносят прохладную воду.
В Севастополе потоп заблокировал дорогу к детскому лагерю «Горный». Сильные дожди подтопили дорогу в районе села Колхозного, ведущую к детскому лагерю «Горный» под Севастополем, из-за этого возникли проблемы с вывозом детей после окончания смены.
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