Какой сегодня праздник 22 июня

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Сегодня, 22 июня 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День памяти и скорби (Начало Великой Отечественной войны)

22 июня 1941 года — одна из самых печальных дат в истории России — День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны.

Рано утром 22 июня 1941 года без объявления войны фашистская Германия напала на Советский Союз, нанеся массированный удар по военным и стратегическим объектам и многим городам на глубину до 250-300 километров от государственной границы. Так началась Великая Отечественная война, которая продолжалась 1418 дней и ночей, и в которой СССР потерял около 27 миллионов человек, но смог выстоять.

Великая Отечественная война явилась составной частью Второй мировой войны, в орбиту которой было вовлечено более 60 государств. Боевые действия велись на обширных пространствах Европы, Азии и Африки, на морских и океанских просторах.

День шоколадного эклера (Chocolate Eclair Day)

Фото volshebnaya-eda.ru

22 июня ежегодно отмечается День шоколадного эклера (Chocolate Eclair Day).

Эклер - пирожное в виде трубочки из заварного теста, покрытой помадкой, с начинкой из сливочно-масляного, заварного крема или шоколада. Создателем эклера считается французский кулинар Мари-Антуану Карему. Эклер получил широкое распространение в XIX веке. Одним из первых упоминаний блюда является рецепт в книге «Boston Cooking School Cook Book» 1884 года.

История заварного теста берет свое начало в 1533 году, когда Екатерина Медичи переехала во Францию в сопровождении всего своего двора, включая повара по имени Пантерелли. Именно он в 1554 году открыл заварное тесто. Он даже назвал его собственным именем – «pâte à Panterelli». Рецепт современного заварного теста появился благодаря еще одному придворному повару - Мари-Антуану Карему, который считается одним из основателей современной мировой кухни. Он был придворным поваром Наполеона I, работал в Англии для Георга IV.

Кириллов день

Народный праздник «Кириллов день» отмечается 22 июня (по старому стилю - 9 июня). В православном церковном календаре этот день посвящается святителю Кириллу Александрийскому, архиепископу и преподобному Кириллу Белоезерскому, игумену. Другие названия праздника: «Кирилл», «Кириллин день», «Солноворот». 22 июня, как считали на Руси, лето вступало в свой расцвет, наступал самый длинный день в году.

Также сегодня, 22 июня, отмечают такие праздники:

- Праздник «Мят-Сели» в Ингушетии

- День памяти преподобного Кирилла, игумена Белозерского

- Праздник лоботрясов

- День подмигивания кошкам

- День Скипера Змея

- Всемирный день смурфиков (Global Smurfs Day)

- День здравого смысла (Stupid Guy Thing Day) в США

- День учителя в Сальвадоре

- День борьбы против фашистов в Хорватии

- День радлера (National Radler Day) в США

- День торгово-ремесленных объединений в Иране

- День луковых колец (National Onion Ring Day) в США

- День финского флага (Finnish Flag Day)

- День памяти героев битвы под Цесисом в Латвии

Сегодня именины празднуют: Александр, Ананий, Кир, Кирилл, Мария, Марфа, Магдалина, Иван (Иоанн), Фекла, Колумб, Лиодор (Илиодор), Маримьяна (Мариамна), Никазий, Эннафа (Еннафа).

Что происходило 22 июня в прошлые годы

168 - римское войско разбивает македонское войско при Пидне.

1377 - Ричард II становится королем Англии вслед за Эдуардом III.

1633 - в доминиканском монастыре святой Минервы Галилео Галилей на коленях отрекся от своих мировоззрений на том самом месте, где Джордано Бруно выслушал смертный приговор.

1634 - Рембрандт женился на Саскии ван Эйленбюрх, отныне ставшей его музой.

1668 - царские войска начали 7-летнюю осаду Соловецкого монастыря, отказавшегося принимать церковную реформу.

1671 - Турция объявляет войну Польше.

1675 - английский король Карл II основал Гринвичскую обсерваторию.

1862 - царским указом в России закрываются воскресные школы.

1889 - Германия первой в Европе вводит пенсии по старости.

1915 - австро-немецкие войска заняли Львов.

1916 - немецкие войска у Флери (Франция) впервые применили новый отравляющий газ фосген («Зеленый крест»).

1933 - государственным чиновникам Германии предписано доносить на инакомыслящих коллег.

1940 - в Компьене Франция подписала капитуляцию перед Германией (в том же самом вагоне, в котором в 1918 году подписывала капитуляцию Германия).

1941 - начало Великой Отечественной войны.

1942 - в Киеве состоялся т. н. «матч смерти» между футболистами киевского «Динамо» и немецкого люфтваффе (киевляне выиграли со счетом 5:3).

1963 - папа римский Павел VI избран коллегией кардиналов.

1978 - был обнаружен спутник Плутона, Харон.

1986 - Диего Марадона, аргентинский футболист забил гол «рукой бога» в ворота сборной Англии на чемпионате мира по футболу в Мексике.

1996 - выпущена компьютерная игра «Quake».

1999 - извержение вулкана на Филиппинах.

2009 - в Вашингтонском метро столкнулись 2 поезда.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 22 июня. Какие праздники будут завтра?

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