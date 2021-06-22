Из русла реки в Ялте вывезли 300 тонн грунта

Из русла реки Дерекойка, проходящей по центру Ялты, на середину дня было извлечено и вывезено около 300 тонн грунта.

Об этом рассказал заместитель командира по вооружению одной из войсковых частей, подполковник Роман Баталов.

«Мы занимаемся расчисткой русла весь день. На середину дня мы вывезли 15 «КамАЗов» грунта, то есть, около 300 тонн. Но проблема в том, что грунт постоянно прибывает. Я думаю, работы продлятся до конца завтрашнего дня», - рассказал военнослужащий.

На текущий момент в Ялте от Армейского корпуса в ликвидации последствий наводнения задействованы 2000 человек и 130 единиц техники. Военнослужащие помогают убирать город, расчищать завалы и строят временные дамбы вдоль берегов реки.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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